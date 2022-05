Jeg blir «ghostet» i jobbjakten

Et og annet svar hadde hjulpet på motivasjonen.

Marie Hansen venter ofte forgjeves på svar når hun har søkt på en jobb.

Marie Hansen Student og journalist i Studvest

Fortsatt ikke svar. Jeg vet ikke om jeg skal bli lei meg, skuffet eller bekymret?

Jeg prøver enda en gang og sender inn en jobbsøknad. Det er i hvert fall ikke det som er problemet – at jeg ikke sender inn nok søknader. Problemet er heller ikke at jeg ikke finner stillingsutlysninger jeg er kvalifisert for. Faktisk er jeg i overkant glad i å stadig oppdatere Arbeidplassen.no.

Denne gangen understreker jeg virkelig hvor positiv, høflig og pliktoppfyllende jeg er, og presenterer meg selv som plommen i egget, før jeg sender den av gårde.

Etter all denne innsatsen sitter jeg ved PC-en og drømmer om et: «Hei, har du mulighet til å stille til intervju.»

Når det svaret ikke kommer og dagene går, blir håpet et vennlig: «Takk for din søknad. Dessverre har vi funnet noen som er langt mer kvalifisert enn deg og i stand til å skrive enda bedre søknader. Lykke til videre.»

Den e-posten kommer aldri.

Det er godt mulig at jeg selv er grunnen til at jeg ikke får meg jobb, verken sommer eller deltids. Jeg er tross alt bare en førsteårsstudent. Og selv om jeg har klart å oppdrive litt erfaring, kan det være at det ikke er relevant nok eller bra nok for arbeidsgiveren. Her til lands kreves det jo dessuten mastergrad i «hvordan skrive den perfekte jobbsøknad».

Med andre ord: Jeg forstår at jeg stiller ganske svakt.

Jeg er vant til å bli avvist, og det er helt OK. Likevel skulle jeg ønske at arbeidsgiverne ikke forholdt seg til jobbportaler som om det var Tinder de har lyst ut stillingen på.

Her sitter jeg og føler meg «ghostet» (at noen ikke svarer deg, uten forklaring, red.anm.). «Ghostet» av min arbeidsgiver, som aldri ble nettopp det.

Tenk om Arbeidsplassen.no ikke var som Tinder, men folk som faktisk tok seg bryet med å sende ut en e-post til alle de som har satt seg ned og skrevet en jobbsøknad som er skreddersydd til deres «hyggelige arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø».

Det hadde antakeligvis hjulpet på motivasjonen å få en slik e-post når jeg nå skriver enda en søknad.

