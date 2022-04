Kvifor luktar det så godt når det regnar?

Nasene våre er som skapt for denne dufta og kan kjenne ho sjølv i små mengder.

«Når lett regn treff turr jord, fangar vatnet opp luftbobler frå den turre jorda og spreiar dei som små dropar med vinden», skriv innsendaren.

Per Thorvaldsen Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Eg står bak tre jenter i den sundagsopne butikken. Dei har lånt mor sitt bankkort og snopar til det er tomt. Sjølv er eg i same ærend med ein Firkløver i neven som skal nytast saman med herleg kaffi. Når me kjem ut, regnar det. Den eine jenta ser på dei andre og spør:

– Kvifor luktar det så godt når det regnar?

«Lukt gjer livet herleg», skriv Per Thorvaldsen.

No har eg lært at i naturvitskap skal ein ikkje bruka kvifor, men kva eller korleis. I staden for å arrestere dei unge nysgjerrige av di dei brukar feil spørjeord, sett eg meg ned i graset som framleis er turt og googlar «hvorfor lukter det …».

Mens eg skriv, kjem Google opp med forslag om kva eg ynskjer å veta, basert på kva andre har googla. Det meste handlar om ille lukt nedanfor beltestaden. Eg skulle ynskje det var eit Vill-Ikkje-Vite senter kvar all denne informasjon kunne lagrast.

Til slutt kjem det artiklar opp om det eg har vorte interessert i. Dei er skrivne av den frie pressa og ligg alle bak betalingsmurar. Åkkesom, eg har min metodar, og på bakken nedanfor blokka på Smiberget får eg svar på det eg har lurt på sidan eg var like liten som jenta som undra seg.

Lukta so kjem etter regn, kallast petrichor og skuldast den organiske forbindelsen geosmin C₁₂H₂₂O, ein alkohol som kjem frå bakteriar i jorda. Når lett regn treff turr jord, fangar vatnet opp luftbobler frå den turre jorda og spreiar dei som små dropar med vinden. Nasene våre er som skapt for denne dufta og kan kjenne ho sjølv i små mengder.

Eg ser etter jentene. Dei er farne. Då får eg halde kunnskapen for meg sjølve. Eg reiser meg. No er det strake vegen heim og sniffa kaffi. Lukt gjer livet herleg.

