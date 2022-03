Vi må støtte opposisjonen i Russland

Protestdemonstrasjoner er ikke krig, derfor fortjener de all mulig støtte.

«Støtte til russisk opposisjon mot det russiske regimet får for lite oppmerksomhet», skriver Oddvin Alfarnes. På bildet arresteres en demonstrant i St. Petersburg 2. mars.

Oddvin Alfarnes Nesttun

Den russiske opposisjonen mot Putins angrepskrig består av enkeltmennesker, men når krigen nå trekker ut, ligger det an til å kunne bli en folkebevegelse. Allerede er tusenvis av mennesker, i blant annet St. Petersburg og Moskva, arrestert for sin protest mot regimets angrep på Ukraina.

En viktig støtte vi kan yte, er å la folk som blir fengslet for sin protest, få midlertidig opphold under samme kollektive ordning som skal gjelde flyktninger fra Ukraina - dersom de ønsker det, og har mulighet til å flykte.

All bistand Norge, sammen med resten av Europa, kan yte Ukraina, er verdifull. Støtte til russisk opposisjon mot det russiske regimet får imidlertid for lite oppmerksomhet.

I sin perspektivrike artikkel i BT 3. mars skriver Susanne Urban: «Vi trenger helt andre ledere, ledere som klarer å avverge krigshandlinger […]

Så sant. Men nå er krigen der. Hva gjør vi? Det er ikke usannsynlig at kraftfull opposisjon mot den innad i Russland kan være et riktigere virkemiddel enn militært forsvar, enn si motangrep. Og det er når denne opposisjonen vokser, at vår støtte trengs.

Presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, uttalte: «Alle som flykter fra Putins bomber, er velkomne i Europa». Velkomsten må utvides til å gjelde alle som blir undertrykte av dagens russiske regime. Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomiteen bør kunne gjøre en innsats her.

Ukraina trenger økonomisk støtte, ikke gamle klær. Organisering av opposisjon i Russland vil også avhenge av økonomisk bistand, ikke minst nå under sanksjonene mot landet, de rammer jo gjerne sårbare grupper sterkest.

Det er en mulighet for at en sterk innenlandsk opposisjon i Russland kan være det som trengs for å tvinge fram en kursendring i regimet. De vil stå maktesløse dersom protestbevegelsen blir sterk nok. De kan jo ikke fengsle millioner. De angriper sine brødre i Ukraina, men de kan ikke likvidere sin egen befolkning.

Protestdemonstrasjoner er ikke krig, derfor fortjener de all mulig støtte. Gandhis saltmarsj i India viste vei mot undertrykkelse.