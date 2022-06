Ikke la dette handle om en ensom ulv

Hvis vi mener alvor med «aldri igjen», må vi ta et ordentlig oppgjør med tankene bak angrepene.

Tross advarsler fra politiet, samlet mange seg for å markere Pride og fellesskap etter masseskytingen i Oslo forrige helg.

Henrik Madsen Historiker (MA) og medlem av Rødt Bergens bystyregruppe

Sist fredagskveld, noen få timer før terroraksjonen mot London i Oslo, satt jeg på USF Verftet i Bergen og hadde en samtale med en gammel klassekamerat om opplevelsene og følelsene våre rundt terroren i 2011.

Vi var innom hvordan vi for elleve år siden satt lenge foran maskinene våre, sendte og videresendte meldinger for å finne ut om våre venner og bekjente fremdeles var i live.

22. juli 2011 sjekket Henrik Madsen om venner fremdeles var i live. «Nå fikk jeg oppleve en slags reprise», skriver han om masseskytingen i Oslo sist helg.

I årene etter 22. juli har jeg tenkt mye på hvor absurd og uvirkelig og vondt det hele føles, men hvor heldig jeg var som ikke mistet noen den dagen. Jeg hadde ikke trodd at det var noe jeg skulle måtte oppleve igjen, men nå fikk jeg oppleve en slags reprise.

Tanken om at terrorisme kunne ramme Norge var utenkelig i 2011, men ikke nå lenger.

Det gjør vondt å tenke på at et tjuetalls ble skadet, derav ti alvorlig. Og at to familier våknet opp med nyheten om at noen av deres kjære ikke gjorde det.

Innsenderen håper vi ikke gjør samme feil som i 2011 og later som om det bare var «en gal manns handlinger». Bildet er fra rosetoget i Oslo 25. juli 2011.

I likhet med i 2011 var det fint å se det store flertallets ryggmargsrefleks, og at de store rosetogene gjorde sin retur. Men jeg håper vi ikke gjør samme feil som sist og later som at dette bare var «en gal manns handlinger». For som i 2011, og gangene både før og etter, er dette resultatet av folk med hatefulle ideologier til grunn.

Terror skjer aldri i et vakuum, og om vi med alvor mener «aldri igjen», så må vi slutte å se fascistisk terror – uavhengig om de som står bak kaller seg kristne, muslimer eller ateister – som isolerte enkelttilfeller og ensomme ulver.

Om vi fortsetter å late som at de ikke blir egget opp av meningsfeller og giftige debattmiljø, er det dessverre kort vei tilbake til vi står her igjen.

«Alle» har tidligere kollektivt valgt å glemme bombinger av 1. mai-tog og bokbutikker som preget oss for noen tiår tilbake. Selv drapet på Benjamin Hermansen forsvinner sakte, men sikkert fra det kollektive minne.

«Alle» har valgt å glemme fordi «alle» har latt være å ta et ordentlig oppgjør med disse tankene, fordi «alle» er uansett enige om at handlingene var grusomme, og uenig med tankegodset – selv de som ikke var.

Stokastiske terrorister omtales aktørene som i faglitteraturen. Disse flokkene av «enkeltpersoner» blir radikalisert gjennom de samme hatefulle program, hver for seg. Før enkelte av dem går fra ord til handling, tilsynelatende alene og ut ifra ingenting. Det har vært normen for terrorister lenge, og bare det siste tiåret har vi sett i hvert fall tre eksempler på det bare i Norge.

Taktikken er noe fascister av alle farger har lært fra hvit makt-miljøet i USA. De snakker sammen over nett, har innsamlingsaksjoner for hverandre, og finner fellesskap og inspirasjon hos hverandre på tvers av landegrensene.

Vi har sett det skje gang på gang, men vi kan ikke handle på samme måte som før: Fordømme terroristenes handlinger som utført av ensomme ulver, med meninger som ikke finnes ellers i samfunnet.

Og unngå å måtte ta de ubehagelige debattene om fremmedfrykt, rasisme, kvinnehat, homofobi og transfobi. Og hva disse holdningene til syvende og sist resulterer i.