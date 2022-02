Noreg kryp for Kina

Vi er blitt så framoverlente i møte med Kina at vi er hamna på alle fire.

Aldri før har norske utøvere tatt så mange gull i et vinter-OL. På bildet er medaljefangsten til Johannes Høsflot Klæbo.

Ketil Vestbøstad Laksevåg

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi har bak oss eit vinter-OL med opp- og nedturar. Nokre har til og med merka seg at arrangementet har funne stad i folkerepublikken Kina. Ja, korleis er eigentleg relasjonen vår med denne supermakta? Det har jo vore nokså stille ei stund, og det tyder vel godt?

Det har i alle fall ikkje stått på innsatsen til våre fremste folkevalde. Etter litt om og men fekk dei snakke med dei rette folka, og i 2016 vart dei einige om det meste.

Og dersom norske politikarar i vanvare skulle komme til å tenkje på menneskerettar for uigurar og Hongkong-kinesarar, okkupasjon av Tibet eller krigstrugslar mot Taiwan eller liknande, så skulle dei berre kjapt trykke på muteknappen. Og så tenkje på noko anna, til dømes at sport er viktig, og ek-sport endå viktigare.

Ketil Vestbøstad meiner Noreg har mista ryggrada i møte med Kina.

Mange vil sikkert meine at Noreg har eit framoverlent forhold til Kina. Dette er jo eit buzz-ord i tida, som dei fleste sikkert vil oppfatte positivt. Eigen erfaring med barberhøvelen framfor baderomsspegelen er likevel at ein framoverlent haldning over tid kan føre til vond rygg – det er vel noko med det at vi er skapt til å stå oppreist.

Men om vi ser nærare på posituren vår i møte med Kina, så er vi vel eigentleg blitt så framoverlente at vi er hamna på alle fire. Det finst eit litt mindre buzz-prega ord for dette, nemleg å krype.

Så kan ein jo spørje om ikkje langvarig kryping også kan føre til vond rygg? Her slepp vi heldigvis å bekymre oss – løysinga er like enkel som ho er genial: Det syner seg nemleg at heile ryggrada er borte vekk!

Arnulf Øverland skreiv ein gong:

«Du skal ikke tåle så inderlig vel,

den urett som ikke rammer deg selv»

Dette er sjølvsagt håplaust gammaldags, så det er ikkje tvil om at vi treng ny brukspoesi. Eit forslag i så måte kan vere følgjande:

«Sit stille, bøy ryggen, og om vi har flaks,

så klarar vi nok gjere alle til laks!»