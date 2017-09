Evalueringen av valgresultatet kan ikke begrenses til samarbeidsspørsmålet.

Som lokalpolitiker for KrF tenker jeg at det er tid for selvransakelse nå. Krisen som det dårlige valgresultatet har skapt bør utnyttes maksimalt til å ta samling i bånn og skape helt nytt momentum.

Mitt innspill til egen organisasjon er at vi trenger vesentlig fornyelse.

Det er derfor kjempeviktig at evalueringen av valgresultatet ikke begrenses til samarbeidsspørsmålet, selv om det hadde stor betydning. Jeg har lenge drømt om et KrF som en mer visjonær, nytenkende og offensiv samfunnsbygger med troverdig eierskap til langt flere politiske områder enn vi har i dag.

Noen politiske felt må vi ta mer eierskap til. Som et godt arbeidsliv som er inkluderende og tar FNs bærekraftsmål. Et godt skolesystem som både danner, men også skaper tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse. Byene må styrkes som vekstmotorer samtidig som vi løfter distriktene. Vi trenger betydelig videreutvikling og innovasjon innen helse og omsorg. KrF skal fortsette å være kritisk til bioteknologi ut fra etiske referanser, men være en sterk pådriver for utvikling av velferdsteknologi.

I lokalpolitikken i Hordaland har vi flere eksempler på at KrF allerede har tatt slike posisjoner. Se bare til byrådet i Bergen og ordførerne på Osterøy og i Lindås. Samme type tenkning og handling trenger vi i rikspolitikken.