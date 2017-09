Alder, fysisk form og økonomi skal ikke hindre noen fra å stemme.

Når vi i valgkampen trasket gatelangs for å motivere innbyggerne til å bruke sin stemme, mottok vi endel kritiske tilbakemeldinger på plasseringen av stemmelokalene generelt og sammenslåing av valgkretser spesielt. Uten at vi har tall som underbygger dette, er vi bekymret for at det kan bidra til redusert valgdeltagelse.

Laksevåg Høyre tok dette opp for to år siden. Den gang knyttet til plasseringen av Damsgård stemmelokale i Frøyas klubbhus ovenfor Melkeplassen. En plassering som gjør at mange innbyggere på indre Laksevåg som ikke disponerer bil, må bruke to busser hver vei til lokalet.

I år har vi blant annet fått tilbakemeldinger fra eldre i Bjørndalsskogen, som nå har sitt nærmeste stemmelokale på Vadmyra skole. Mathopen er slått sammen med Alvøen, og felles stemmelokale er nå Alvøen skole. Det er ingen bussforbindelse mellom Mathopen og Alvøen skole, avstanden er i underkant av syv kilometer, som krever biltransport.

Endringene er gjort for å effektivisere gjennomføringen av valget og redusere kostnadene. Samtidig forlater man prinsippet om at alle skal kunne gå til valglokalet. Men alder, fysisk form og økonomi skal ikke hindre noen fra å stemme!

Stadig flere benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme. Det foregår primært på de store sentrene, som ligger nær kollektivknutepunkt. Stemmelokalene er ofte på grunnskoler eller idrettsanlegg, som ikke er like tilgjengelig med kollektivtransport.

Når valgstyret i Bergen kommune senere i høst skal evaluere gjennomføringen av stortingsvalget, vil vi reise denne problemstillingen.

Hvordan kan vi legge til rette for at flest mulig har lett tilgang til stemmelokalene? Bør vi gå tilbake til ordningen med stemmelokaler i alle grunnskolekretser, eller vil en kombinasjon med å åpne forhåndsstemmelokalene også på valgdagen være en bedre løsning?