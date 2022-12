Ikke gi russen en krone!

Hvorfor skal fylket bruke ressurser på en stor privat fest(u)kultur hvor utestengelser, fyll og narkotikamisbruk herjer?

Her på parkeringsplassen i Hordnesskogen foreslås det nå å tilrettelegge for russefeiringen i 2023. Bildet er fra natt til 17. mai 2021.

John Glenn Robertsen Lærer

Norsk russ fortjener ikke én krone fra det offentlige – fordi de er mest en pest og plage – rett og slett uspiselige i oppførsel!

Fylkesordfører Jon Askeland signaliserer i BT 7. desember at fylket vil bidra med millionbeløp inn i et spleiselag for at russen skal få drikke seg dritings, dele dop og slåss busser seg imellom i Hordnesskogen.

Russetiden er en 100 prosent privat greie – men myndighetene skal altså være barnevakt for denne orgien av fyll og rør (som de siste årene allerede starter 1. år på videregående med forberedelser).

I russetiden, og særlig i Fana bydel, foregår en brutal utvelgelse/utfrysing av elever som «ikke når opp» til «den rette standard» for å være med på dette ego-raidet.

Norsk russe-«feiring» har for lengst «tippet over» til noe som river ned grunnleggende holdninger som grunnskolen forsøker å innpode elevene gjennom 13 års skolegang.

Hilsen en lærer i privatskole.