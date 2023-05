Bybanen er avgjørende for å få snarlig byggestart på en etterlengtet Nordhordlandstunnel. De to prosjektene er del av Bypakke Bergen , som bygger på målet om nullvekst i biltrafikken. Nordhordlandstunnelen kan isolert sett gi økt biltrafikk, men bybaneprosjektet motvirker dette gjennom å løfte kollektiv- og sykkeltilbudet. Sammen balanserer de behovet for en bedre og tryggere E39 i Åsane nord med kravet å unngå økt biltrafikk. Ingen åsanebane – ingen Nordhordlandtunnel.