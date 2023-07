Polen og Norge har en felles arv

Dette fellesskapet er det all grunn til å hylle og dyrke.

Fordommer mot polakker i Norge er tuftet på en forferdelig mangel på kunnskap og perspektiv, skriver Peter Sebastian Hatlebakk.

Peter Sebastian Hatlebakk Doktorgradsstipendiat Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB

Pola Jablonska forteller om å vokse opp med polsk bakgrunn i Bergen. Opplevelsen Jablonska har av å bli sett ned på, gjør sterkt inntrykk og er dypt urettferdig.

Hun forteller om et viktig kulturmøte. De polsk-norske er den største minoriteten i Norge, minst 110.000 sterk. Fordommer mot polakker i Norge er tuftet på en forferdelig mangel på kunnskap og perspektiv.

Polen og Norge har en usedvanlig rik felles kulturhistorie som ikke fortelles ofte nok – og som kan være en kilde til inspirasjon for oss alle. Det polsk-litauiske samveldet inspirerte den norske grunnloven, og norsk politisk tradisjon og kulturarv er formet av det dype skjebnefellesskapet de to landene hadde på 1800-tallet. La meg utdype.

Opplysningstidens politiske tenkere utforsket ideen om demokrati og selvstyre. De hadde få forbilder å ta av. Den klassiske republikanske tradisjonen pekte på oldtidens bystater Aten, Sparta og Roma. Den største republikanske staten i moderne tid var imidlertid det Polsk-Litauiske samveldet.

For opplysningsmenn som Rousseau og Holberg var derfor Polen-Litauen et viktig eksempel som ble brukt for å drøfte styrkene og svakhetene ved en fri forfatning. Da USA og Frankrike skrev demokratiske grunnlover basert på prinsippet om maktfordeling, var det polske eksempelet grunnlag for omfattende drøftelser.

Det Adler-Falsenske grunnlovsutkastet er det viktigste forarbeidet til den norske Grunnloven av 1814. Det er klart påvirket av Rousseaus beskrivelse av Polen.

Argumentet om at Norges langsiktige selvstendighet kunne trygges ved å gi politisk medbestemmelse til selveiende (odels) bønder bygger blant annet på det polske eksempelet.

Den polske forbindelsen ble styrket av skjebnefellesskapet fra 1814. Under Napoleonskrigene hadde polske patrioter slåss på franskmennenes side i håp om selvstyre. Etter nederlaget fikk restene av den polske staten felles statsoverhode med Russland. Norge kom under Sverige, og det var nettopp tsaren som var svenskenes viktigste støttespiller bak kravet på Norge.

I 1830 var det slutt på polakkenes tålmodighet med tsarens åk. De reiste opprørsfanen og kjempet mot overmakten i mer enn ett år. Unge nordmenn som drømte om demokrati og selvstendighet, betraktet polakkene som helter – og Polen som frihetens hjemland.

Henrik Wergeland var blant dem som ble inspirert av polakkenes frihetskamp. Han skrev mye om Polen, men den største hyllesten kom i diktet Det befriede Europa, hvor polske helter som Kosciusko, Dombrowski og Chlopicki ble løftet frem som forbilder for frihetskampen i hele Europa. Wergeland oversatte også utdrag av den polske nasjonaldikteren Adam Mickiewicz til norsk.

Wergelands erkerival Johan Sebastian Welhaven skrev Republikanerne som en advarsel mot å ta lett på frihetskampen – diktet kulminerer når en gammel soldat viser en flokk unge studenter «Ostrolenkas merke», sårene etter slaget mot tsarens soldater.

Flyktninger fra de polske opprørene ble mottatt som helter i Norge. En av dem var Adam Dzwonkowski. Han grunnla et trykkeri i Christiania, og ble forlegger for blant andre Wergeland. Dzwonkowski tok sjansen på å utgi en av Peter Chr. Asbjørnsens tidlige eventyrsamlinger, årsskriftet Juletræet (1850–51) – til stor suksess. En annen kjent polsk-norsk lederskikkelse var kanaldirektør Alexander Waligorski. Han tegnet Norges første veikart og anla blant annet Mossekanalen.

For patriotiske nordmenn ble identifikasjonen med det stridende Polen et symbol for nordmennenes egne undertrykkede lengsel etter demokrati og frihet. Ole Bulls praktfulle konsertstykke Polacca Guerriera var tilegnet den polske eksillederen Josef Poniatowski, som var en av Bulls gode venner. 1800-tallets norske historikere projiserte dette fellesskapet bakover til middelalderen, og vektla slektskapet og alliansen mellom kongene Olav Tryggvason og Boleslaw den modige.

Både i Norge og Polen var det politiske liv begrenset mye av 1800-tallet. Det var en av grunnene til at kunstnerne ble så viktige i folkets bevissthet. Ole Bull og Edvard Grieg hadde nære motstykker i Fryderyk Chopin og Henryk Wieniawski, jevnaldrende kunstnere som kjente til og inspirerte hverandre.

Nicolai Arbo malte Polens frihetskamp, og polske kunstnere som Christian Breslauer og forfatteren Stanisław Przybyszewski arbeidet med norske motiver. Bjørnson, Ibsen og Jonas Lie talte Polens sak, også som et argument for frihet og medbestemmelse her i Norge.

Norske politiske miljøer husket det polsk-norske skjebnefellesskapet som kulturnasjoner i et Europa herjet av stormaktene. Det fikk en viss diplomatisk betydning i motstanden mot nazismen. Og i 1940 kjempet og falt polske soldater for Norges frihet ved Narvik. Men det er en annen historie.

Pola Jablonska – det er ingen motsetning mellom å føle stolthet over dine polske røtter og å ta eierskap til Norge. Bevegelsen for folkestyre og menneskerettigheter her i landet – og selve nasjonallitteraturen – ble til i dialog med kunstnere og frihetskjempere fra Polen.

Det er en felles kulturell og demokratisk arv som vi bør feire og dyrke!