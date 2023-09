Kollapsen på Kokstad

Konsekvensene av trafikkinfarktet er store.

I ettermiddagsrushet kan det ta en time å kjøre 800 meter, skriver Ingrid Lovise Færøyvik om situasjonen på Kokstad.

Ingrid Lovise Færøyvik Kommunikasjonsdirektør i Beerenberg

Den nye veien til Os har ført til fullstendig trafikk-kollaps på Kokstad. I ettermiddagsrushet tar det fort en hel time å bevege seg 800 meter med bilen. Nå må politikerne få på plass strakstiltak som gjør situasjonen levelig.

Kokstad er et prioritert område for næringsutvikling i Bergens-regionen, men veinettet henger ikke sammen med utbyggingstakten. Som resultat opplever vi lange køer og trafikkutfordringer, som ble kraftig forsterket da den nye Os-veien åpnet i fjor.

Kokstad har også tatt imot den bilbaserte virksomheten fra Minde som ble flyttet for at Bybanen skulle kunne legges der. Dette har ført til ytterligere økning i biltrafikken i området.

Daglige lange køer – der trafikken står helt stille over lengre tid – er en stor utfordring for både ansatte og virksomhetene på Kokstad.

I ettermiddagsrushet kan det ta opp til en time med bil fra Kokstaddalen til krysset ved Kokstadvegen, en strekning på kun 800 meter, før vi møter nye kødannelser i begge endene av Kokstadvegen, i Birkelandskrysset og ved Knappetunnelen.

Her står trafikken stille i ettermiddagsrushet på Kokstadveien – i begge retninger – både mot Dolviken og i retning Telenorkrysset. En reise hjem etter jobb kan nå ta halvannen time, mot 10–15 minutter tidligere.

Kollektivtilbudet fungerer heller ikke godt nok her, ettersom bussene står i den samme køen og det er langt å gå fra bybanestoppet til mange av de store arbeidsplassene.

Å sykle til Kokstad fra sentrum og flere bydeler tar minst en time hver vei. Det sier seg selv at for arbeidstakere fra områder som Askøy og Åsane blir situasjonen enda mer prekær og uholdbar over tid. Bedriftene er hardt rammet og opplever situasjonen som uakseptabel.

I takt med trafikkutviklingen ser vi oftere farlige trafikksituasjoner for både kjørende og myke trafikanter, og er redd for hva som kan skje om ikke det blir gjort strakstiltak.

En ting er sikkert – skal det være hensiktsmessig å drive næringsvirksomhet på Kokstad, må samferdselen fungere. Som regionens største og mest allsidige næringsområde spiller Kokstad en nøkkelrolle for veksten i regionen.

Dette gjør at stadig flere velger Kokstad som bedriftslokasjon, arbeidssted og område for handel og aktiviteter, og stadig flere bygg reiser seg for å huse virksomhetene.

Kokstad ligger i hjertet av Ytrebygda, en av regionens hurtigvoksende bydeler, og er omgitt av boligområder i tillegg til å ha Bergen lufthavn som nærmeste nabo.

Konsekvensene av dette trafikkinfarktet er store, fordi det påvirker både drift og inntektsgrunnlag. Risikoen for kompetanse- og virksomhetsflukt er stor. Køene på Kokstad er dermed ikke bare en trafikkutfordring – det er en stor utfordring for Bergen.

Nå forventer vi at politikerne løser dette trafikkinfarktet på Kokstad med en hurtigarbeidende arbeidsgruppe med både mandat og beslutningsmyndighet.

På vegne av arbeidsplasser og ansatte i Kokstad-området ber vi nå politikerne svare hvordan de har tenkt å løse kollapsen på Kokstad, slik at vi vet hvem vi skal stemme på i kommende valg.