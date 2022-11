Dropp Wisting!

Arbeiderpartiet bør ta til fornuft før det for sent.

Hva tenker ledelsen i Arbeiderpartiet innerst inne om om utbygging av Wisting-feltet? undrer innsenderne.

William Helland-Hansen Professor i geologi, UiB og styremedlem, Naturvernforbundet Hordaland

Sigmund Hanslien Tidligere oljegeolog, leder Besteforeldrenes klimaaksjon, Indre Østfold

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Er det et godt signal å åpne opp verdens nordligste oljefelt i en verden med kurs mot 2,8 graders oppvarming? Er det en god idé å trosse unisone advarsler fra IEA, FN og forskersamfunnet – og sitt eget ungdomsparti?

Som dere godt vet, er det allerede oppdaget olje- og gassreserver som langt overgår det som kan utvinnes for å nå de internasjonale klimamålene. Går det i det hele tatt an å si at nok er nok? Vi skal utvikle og ikke avvikle, sier dere.

Gitt de dystre klimaprognosene, er det ikke nok utvikling med de 94 feltene på norsk sokkel som er i produksjon, og med oljen og gassen vi allerede vet vil produseres til langt ut i andre halvdel av århundret?

I disse dager forsegles skjebnen til Wisting-feltet. SV vil bruke sin posisjon i budsjettforhandlingene med Ap og Sp til å prøve å stoppe utbyggingen. Lykkes de ikke, er neste tog Stortinget til våren, der utfallet lett kan bli utbygging ut ifra det politiske flertallet i Stortinget.

Bak oss har vi en aksjonsuke som har mobilisert natur- og miljøvernere i hele Norge. Rekken av argumenter som advarer mot å bygge ut Wisting-feltet, slik som sårbar økologi, lang avstand fra land, økonomisk risiko, og konflikt i forhold til internasjonale klimamål, har blitt gjentatt gjennom mediene og aksjoner. Ikke er det et gassfelt heller, som kanskje kunne mildnet kritikken gitt forsyningssituasjonen for gass i Europa. Dette er et rent oljefelt.

William Helland-Hansen og Sigmund Hanslien slår alarm om en lite belyst faktor.

Argumentene over er godt kjent og bør i seg selv være nok til å avlyse Wisting. I tillegg vil vi som geologer slå alarm om en mindre belyst, men avgjørende faktor, som taler sterkt imot utbygging av feltet: De geologiske forholdene gir stor grunn til både økologisk og økonomisk bekymring.

Årsaken er at Wisting-feltet som ligger på 400 meter havdyp er det feltet i Norge som har minst «overlagring», dvs. minst avstand fra oljereservoaret opp til havbunnen. Denne overlagringen er kun 200 meter.

De aller fleste feltene på norsk sokkel har over 1000 meter overlagring. Wisting-feltet er derfor i særklasse. Når denne overlagringen attpåtil er gjennomsatt av forkastninger og sprekker, dvs. soner hvor bergartene har beveget seg i forhold til hverandre, øker bekymringen.

At det såkalte «taket», det som holder oljen på plass i reservoaret, er både tynt og oppsprukket kan lett føre til at olje under trykk vil strømme opp til havbunnen.

Trykket for å holde produksjonen i gang opprettholdes i de fleste oljefelt ved at vann eller gass injiseres i egne brønner for å skyve ut oljen. På de fleste felt kan vann eller gass injiseres under store trykk siden taket er sterkt og tykt.

På Wisting derimot vil taket tåle svært lite ekstra trykk for å unngå videre oppsprekking, med store oljelekkasjer på havbunnen som mulig konsekvens. Og siden olje er lettere enn vann vil oljen flyte opp til overflaten og derfor kunne gi fatale konsekvenser for det marine miljøet og ikke minst fuglelivet i denne delen av Barentshavet.

Operatøren må derfor være uhyre forsiktig med å unngå for stort injeksjonstrykk. Dette betyr at utvinningsgraden må reduseres for å minske risikoen for store oljelekkasjer. Når økonomien for feltet i utgangspunktet er marginal, vil redusert utvinningsgrad fort gjøre Wisting-feltet enda mindre lønnsomt, og det kan lett bli et tapsprosjekt med de store usikkerhetene som er knyttet til oljeprisen i de neste tiårene.

Equinor har dårlig tid. Skal feltutbyggingen nyte godt av oljeskattepakken må PUD (Plan for utvikling og drift) leveres før nyttår. At det går fort i svingene har Miljødirektoratet allerede avdekket: I høringsuttalelsen til Equinors konsekvensutredning tidligere i år ga de en av sine mest kritiske kommentarer noensinne og konkluderte entydig med «Miljødirektoratet anser utredningsplikten for ikke å være oppfylt for Wisting». Nylig kom Equinor med en tilleggsutredning som svar på noe av Miljødirektoratets kritikk.

Vesentlige elementer er fortsatt ubesvart, slik som en usikkerhetsanalyse av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved Wisting-prosjektet eller klimaeffekten fra forbrenningsutslippene. Men som et resultat av miljøorganisasjonenes påtrykk, ser det ut til at Equinor nå erkjenner farene knyttet til stort injeksjonstrykk og vil påse at reservoartrykket er lavere enn opprinnelig reservoartrykk gjennom hele driftsfasen.

Dette kan være med å hindre store oljeutslipp på havbunnen, men vil samtidig minke utvinningsgraden ytterligere og slik øke sannsynligheten for at Wisting blir et tapsprosjekt for skattebetalernes regning.

Samme hvordan vi snur og vender på Wisting-feltet – risikoen er stor for at en utbygging blir enten til skade for økologien eller for økonomien, i verste fall begge deler.

Ta til fornuft Arbeiderpartiet, snu før det er for sent!