100 km i timen til Åsane

MER FART: Innsenderen går inn for å øke fartsgrensen fra Vågsbotn til Handelshøyskolen. Bjørn Erik Larsen

Petter Blytt Åsane

For mindre enn 2 timer siden

Jeg har i mange år ventet på at fartsgrensen på motorveien i Åsane skal bli satt opp igjen. Da den ble åpnet, var det 90 km/t på strekningen. Så ble den etter en tid satt ned til 80, under høye protester fra mange, men med begrunnelse at den ikke tilfredsstilte EU-krav, noe som skulle utbedres.

Petter Blytt Privat

Det ble også lovet at da skulle fartsgrensen opp igjen. Utbedringene er for lengst ferdige, men fartsgrensen er fortsatt 80 km/t. Jeg leste på ABC nyheter at fartsgrensen skulle økes flere steder i Norge, men ble skuffet da denne strekningen ikke var blant disse.

I sommer var jeg på tur rundt i Sør-Norge og kjørte på flere veier med 90 km/t som var tofelts uten midtdeler. Hvordan kan det da forsvares at motorveien i Åsane ikke har minst 90 km/t?

Jeg kjører strekningen hver dag og ser at mer enn halvparten av bilistene kjører over 80. La oss slippe å bli lovbrytere på grunn av uforklarlig lave fartsgrenser. La veien få fartsgrensen den er bygget for.

Jeg stemmer for 100 km/t fra Vågsbotn til Handelshøyskolen!

Publisert 23. august 2019 17:50