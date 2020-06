Hyklersk av Noreg

Dette er norsk dobbeltmoral og hykleri.

Kva i all verda har vesle Noreg i FNs tryggingsråd å gjera, spør Rødt-medlem Ivar Jørdre og oppmodar FN-ambassadør Mona Juul (på biletet) om å halde seg heime. Foto: Pontus Höök / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Ivar Jørdre Aktivist, bloggar og Rødt-medlem

I 2009 stod ein artikkel på trykk i Teknisk Ukeblad med tittel «Norske våpen drep best». Den handla om norsk våpeneksport, og om korleis norske våpen drep folk i konfliktar.

Artikkelen er like aktuell i dag, med Noreg sin umoralske våpenproduksjon og eksport. Om lag ingenting har endra seg.

Denne teksten er også ei påminning no som Noreg har fått plass i FN sitt tryggingsråd. Norske styresmakter jublar og statskanalen NRK nikkar med. Forkasteleg er det, og hyklersk er det og!

Ivar Jørdre Foto: Privat

Kva i all verda har vesle Noreg der å gjera? Kome der med sitt Janusansikt og leike fredsmeklar og pådrivar for miljøtiltak? Nei, me er der av heilt andre årsaker.

No skal me kome oss inn i det «gode selskap», med eit udemokratisk tryggingsråd, der fem makter kan bruke veto. Dei som er der for to år, kan berre nikke med, eller la vera å krevja noko.

Nei takk, hald deg heime, Mona Juul, Noregs FN-ambassadør! Reinsk opp i vår eigen dobbeltmoral og vårt eige hykleri, i staden for å sitja på fanget til dei store!