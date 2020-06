Slik sniker du i fergekøen!

Hvis alle benytter seg av dette trikset, blir det ikke kjedelig i fergekøen lenger.

Publisert Publisert Nå nettopp

Du bør følge denne idiotsikre trepunktsplanen, skriver Karl Morten Bårdsen. Foto: Tuva Åserud / Bergens Tidende

Debattinnlegg

Karl Morten Bårdsen Bergen

Finnes det noe verre enn å sløse bort dyrebar ferietid på en fergekai? Jeg tenker da særlig i en bilkø.

En fergekai er jo et fryktelig kjedelig sted, der du kan se likesinnede filosofere over spørsmål av typen: Når kommer fergen? Kommer vi med? Må alle disse menneskene reise akkurat nå? Hvorfor ble jeg egentlig født?

Den slags.

Les også Elin ble rystet over det som skjedde på fergekaien. Bilistene tutet i protest.

Tiden står på mange måter bom stille. Det eneste du merker, er at ungene blir gradvis surere og mer utålmodige.

Dessuten er du fullstendig fanget og kommer verken frem eller tilbake. Det er som blår i øynene at du er så nært havet, for du kan jo ikke på noen måte nyte en dukkert eller tilsvarende.

Det er bare å vente.

Karl Morten Bårdsen har alt sett dette trikset bli utført på Halhjem et par ganger denne sesongen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Hvis du først sitter fanget på en fergekai, har du på mange måter deg selv å takke. Særlig gjelder dette hvis du ikke kom med fergen. Du burde nemlig følge denne idiotsikre trepunktsplanen:

1) Ta oppstilling et sted der du har oversikt over fergekaien. Husk kikkert, hvis det er langt unna. Hvis noen spør hva du holder på med, si at du er fuglekikker eller noe. Poenget er i hvert fall at du må beregne ankomsten ned til kaien, når bilene begynner å kjøre om bord.

2) Når bilene begynner å kjøre om bord, slå til som gjedden i sivet! Kjør rett inn i rad nr. 1 som nå har begynt å kjøre om bord. Se for all del ikke på bilistene i rad 2 og 3, osv. Hold fokus på bilen foran deg. Pust med magen. Folkene på fergen er opptatt med å dirigere trafikken, og får ikke med seg en dritt av det som skjer. De frustrerte bilistene i radene bak befinner seg nå langt unna fergen, og har ikke mulighet til å gjøre noe som helst.

3) Vel om bord kan du enten gjemme deg på do, eller spille komplett idiot. Sistnevnte går forresten overraskende lett! Uansett er du kommet om bord, og litt kjeft er bare en del av opplevelsen. Du har nemlig vunnet over alle de andre tullingene, som står igjen på kaien i høysesongen. Nyt det!

Les også Eg kjem frå ein metropol. Eg vaks opp på ein ferjekai på Vestlandet.

Jeg har alt sett trikset bli utført på Halhjem et par ganger denne sesongen. Det er nesten noe vakkert over det, når folk gjennomfører dette selvsikkert og tilsynelatende godt innøvd.

Man bør sende en stor takk til de som tilrettelegger for dette ved ikke å ha vakthold eller liknende. I en perfekt verden benytter alle seg av dette trikset.

I så fall blir det ikke kjedelig på fergekaien lenger.