Eg saknar eit fellesskap for avhopparar

Tomrommet blir så stort når det er over.

Publisert

Å bli i eit kristent fellesskap for andre si skuld blir feil, skriv Øygunnn Leite Kallevik. Foto: Privat

Debattinnlegg

Øygunn Leite Kallevik Skribent

Eg brukte ei heil helg på å tygge på Elisabeth Kleppe si historie i «Derfor snudde eg»- serien i BT. 24. mai. Ho var midt i 20-åra då ho valde å bryte ut av ei kristen forsamling.

Det ligg ein drøss såra kristne fellesskap igjen etter meg. Når eg har tru på eit konsept, gir eg alt. Då blir det også veldig synleg når eg forsvinn. Å bli for andre si skuld, blir også feil.

Men om eg endrar meining, er det ingen som får ta Jesus frå meg.

Eg har gått gradene frå indremisjon, kyrkje, pinseforsamling, husfellesskap, attende til pinseforsamling og så ut. Eg passar ikkje inn i ein boks. Trongen til å tenkje sjølv og til å stille spørsmål, er for stor.

Å diskutere og lytte til folk med motstridande meiningar er givande. Eg er nysgjerrig på korleis folk klarar seg utan Gud. Korleis det då er mogeleg å vere fri.

Heller enn å vere oppteken av kva andre meiner om meg, handlar min fridom om å vere meir oppteken av kva Gud tenkjer om meg. Eg trivest best på tempelplassen, slik Jesus og læresveinane gjorde. Blant folket, ikkje mura inne med likesinna.

Eg grøssar ofte av mangel på kritisk sans.

Trua får meg til å tore å gjere ting eg eigentleg ikkje torer. Eg er fri til å stole på at Gud har kontroll i alle situasjonar, også i dei som endar med død og forderving.

Eg er fri til å elske kvart sekund av livet og takke for det som er vanskeleg. Det gjer motgangen meir spanande. Kva kan eg lære denne gongen?

Eg er fri til å vise svake sider. Det er der Gud kan bli størst.

Eg likar å tru at dei fleste handlar i beste meining, også kristne leiarar.

Eg er fri til å ha eit håp om at livet ikkje er over, og at nokon er langt større og klokare enn meg.

Eg er fri til å innrømme at eg ikkje kunne klart meg ein dag utan Gud.

Eg saknar eit fellesskap for avhopparar, der ulike meiningar er ettertrakta.