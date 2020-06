Vaksinetroll på speed

Stort sett er det hvite vaksinemotstandere som deltar i kommentarkrigen.

Kjersti Koffeld i Redd Barna advarer mot den økende vaksinemotstanden i Europa og USA. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Debattinnlegg

Kjersti Koffeld Utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna

Kommentarfeltet på Facebook flommer over med «vaksiner dreper!» og «jeg vil heller sette ei kule i pannen enn et stikk i armen!».

Samtidig ser jeg på livestreamen til Global Vaccine Summit. Underveis forvandles det som skulle være et møte for å feire fremgangen innen barnehelse, til en kommentarkrig.

Jeg går inn på profilene til noen av dem, ser at de er mødre til små barn og studenter på universitetet. En jobber i bar. Mange har veggen sin fylt med artikler og linker som Facebook har merket med at faktainnholdet ikke er i orden.

Innleggene oser av skepsis til vitenskap og forskning.

Kjersti Koffeld Foto: Privat

Land etter land annonserer sin støtte til vaksinealliansen Gavi, og trollingen i kommentarfeltet fortsetter.

«Hvis de sier vaksinene er så bra, hvorfor setter de dem ikke på sine egne barn?» «Ha, jeg har aldri sett noen bevis på at vaksiner virker!»

Til tross for at mange av oss prøver å komme til orde, viser til forskning, nedgang i barnedødelighet og ikke minst hvordan vi selv vaksinerer oss selv og barna våre, når vi ikke gjennom. Slik er det dessverre også i det virkelige liv.

Dette er noen av kommentarene som dukket opp under livestrømmen til møtet om vaksiner. Alle tre er rent oppspinn.

Vaksinemotstanden vokser. En rapport fra Wellcome som ble lagt frem i fjor, viser hvordan andelen av befolkningen i Europa og USA som ikke tror på vaksiner, øker.

Dette er også påfallende i trollingen. Det er stort sett hvite mennesker som fyller kommentarfeltet. Mens statsledere i land som fortsatt har den høyeste barnedødeligheten, forteller hvorfor Gavi er viktig for at også de skal ha mulighet og råd til å sikre at alle barn blir vaksinert, skriver noen i kommentarfeltet at c-vitamin vil gjøre susen.

Jeg har jobbet med temaet lenge nok til å vite at det ikke bare er vaksinene i seg selv som må til. Det krever også kyndige helsearbeidere som jobber i et helsesystem, hvor de får nok støtte, lønn og opplæring til å kunne gjøre en god jobb.

Men det er ingen tvil om at utrullingen av vaksiner i de fattigste landene, har vært helt sentralt for å mer enn halvere barnedødeligheten siden 1990.

Noe av det mest skremmende med koronapandemien, er at tiltakene for å stoppe den i seg selv utgjør en alvorlig trussel mot barns helse i lav- og mellominntektsland. Rutinehelsetjenester stopper opp, inkludert

vaksinasjonsprogrammer.

Det vil føre til flere utbrudd av sykdommer som meslinger, som i 2018 tok livet av 140.000 mennesker. De fleste var barn under fem år.

Kommentarfeltet er også en alvorlig tankevekker i en tid der alle aviser er fylt med artikler om når vi kan forvente å ha en koronavaksine på plass. Først da kan vi få til flokkimmuniteten som beskytter de svakeste blant oss.

Det store spørsmålet er om mange nok vil ta en koronavaksine når den først er på plass. Tallene fra Wellcome gir grunn til uro. Vil de som allerede er skeptiske til vaksiner, være mindre skeptiske til koronavaksinen?

På livestreamen har Erna Solberg akkurat annonsert at Norge er en trofast støttespiller som igjen øker bidraget til vaksinealliansen. Hun får umiddelbart svar i kommentarfeltet:

«Å gi penger for å drepe mennesker er en forbrytelse mot menneskeheten».