Bymiljøetaten har ikke oversikt over når den enkelte bonden sanker inn sauene sine.

BEITEDYR: Vi har ikke oversikt over den enkeltes bondes sanking i fjellene, og vi vil derfor påpeke at hundeeiere har ansvar for å gjøre en vurdering av om det er dyr som beiter før de slipper hunden løs, skriver Kamilla Bischof i Bymiljøetaten.

Kamilla Bischof Seksjonsleder, Bymiljøetaten

For mindre enn 1 time siden

I et leserinnlegg i BT tirsdag 25.09, skriver Stein Erik Jonasson at skiltingen om båndtvang i byfjellene er forvirrende. Bymiljøetaten har ansvar for forvaltning av byfjellene i Bergen og reglene om båndtvang for hund.

Hundeloven regulerer en absolutt båndtvang for hund i perioden fra 1. april til og med 20. august slik at hunden ikke kan jage eller skade dyr som beiter. Den enkelte kommune kan likevel vedta forskrifter som bestemmer at hunder skal holdes i bånd utover båndtvangstiden i tilknytning til eksempelvis natur- og fjellområder. Dette har Bergen kommune gjort.

I lokal forskrift har vi fastsatt at hunder skal holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober.

Innsender av leserinnlegget skriver at Varegga Grunneigarlag gjennomførte sauesanking 7. september, og at den ordinære beitesesongen dermed er over. Bymiljøetaten har ikke oversikt over det eksakte tidspunkt for den enkeltes bondes sanking i fjellene, og vi vil derfor påpeke at hundeeiere har ansvar for å gjøre en vurdering av om det er dyr som beiter før man slipper hunden løs.

På nettsidene til Bergen kommune står båndtvangsbestemmelsene i hele kommunen nærmere beskrevet. Vi ønsker alle en god tur i byfjellene, med eller uten hund!

