Uber vil skape fattige arbeidere i Norge

DEBATT: Presses taxiprisene mer, vil det ikke vil være mulig å leve av arbeidet.

IKKE GREIT: Er det OK å presse prisene ned mot bunnen i norsk taxinæring, slik at det ikke vil være mulig å leve av arbeidet? spør innsenderen. Foto: BERGENS TIDENDE /

Øivind Brendlien Sandviken, Bergen

Publisert: Publisert 27. april 2019 09:00







Politikerne forhandler nå om nye lovendringer som skal regulere taximarkedet. Regjeringen har besluttet å innføre ny lov for taxinæringen. Samferdselsminister Jon Georg Dale sier i Klassekampen 13. april at dette blir svært bra for alle parter, sjåfører (og dermed også for sjåførenes familie, regner jeg med), kunder og samfunnet. Økt konkurranse gir som regel bedre kvalitet og lavere pris.

Bergens Tidende følger opp på lederplass og hyller vedtaket som vil gjøre livet bedre for alle parter. Næringen skal bli miljøvennlig, forbrukervennlig, og komme bort fra taxinæringens økonomiske interesser. Det er ikke alle forunt å ha en eier, Schibsted, hvor de økonomiske interessene er fraværende, tydeligvis.

Les også Chase Alexander Jordal (Sp): BT har kjørt seg vill i Uber-saken

For en tid tilbake var jeg i USA, den oljebaserte rike byen Houston, hvor fri konkurranse er det som gjelder. Dette gjelder selvfølgelig også innenfor taxinæringen. Til min hjemreise bestilte jeg en taxi fra hotellet i byen og til flyplassen. En taxi av tvilsom kvalitet kom og hentet meg. Ved oppstart av taxituren, sa sjåføren at han ikke hadde nok drivstoff til turen. Han måtte innom en bensinstasjon for å fylle drivstoff, siden det var en litt lengre tur. Jeg sa selvfølgelig ja til dette.

Da vi ankom bensinpumpen, gikk sjåføren inn på betalingsstedet, for så å fylle nok drivstoff til å komme frem til flyplassen. «Så her må man altså betale før man fyller drivstoff», sa jeg. «Nei da», sa sjåføren. «Det er bare slik at å kjøre taxi her ikke gir nok inntekt til at jeg er kredittverdig til å få et kredittkort, derfor må jeg inn og betale kontant før jeg kan fylle drivstoff». «Du fyller ikke full tank, da, når du først er innom stasjonen», spurte jeg. «Nei, det har jeg ikke penger til», var svaret jeg fikk.

Les også Les BT-lederen som innsenderen reagerer på: «Kundene i førersetet»

Forbauset og målløs satt jeg der i baksetet. Videre fortalte han at det er ikke mulig å leve av taxikjøring i Houston. Fri etablering gjør at det er altfor mange biler til å kjempe om kundene. Konkurransen gjør at prisene blir presset. Noe jeg kan bekrefte gjennom det jeg betalte.

Er det slike tilstander regjeringen ønsker i Norge også? Og som Bergens Tidende hyller på lederplass? Perspektivene er ikke lovende for taxinæringen.

En tid senere snakket jeg med en amerikaner på besøk i Norge. Jeg fortalte om min opplevelse med taxi i Houston, som etterlot et meget sterkt inntrykk på meg. Vedkommende hadde benyttet taxitjenesten i Norge og var imponert over den. Vedkommende sa: «Det er nok dyrt å kjøre taxi her, men hvis det gjør at sjåføren kan tjene nok til livets opphold for seg og sin familie, betaler jeg gladelig». Det var en holdning som imponerte meg. Noe å tenke på for flere?

Eller er det helt OK å presse prisene ned mot bunnen i norsk taxinæring, slik at det ikke vil være mulig å leve av arbeidet, slik som representanter for taxinæringen hevder? Får vi en ny gruppe i Norge, fattige arbeidere?

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg