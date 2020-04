Vi vil ikke detaljstyre lærerne

Publisert Publisert Nå nettopp

Byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim (Ap), er uenig i skolekritikken fra Marte Leirvåg (H). Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Endre Tvinnereim Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

I BT mandag 30.03 kunne vi lese at Marte Leirvåg (H) etterlyser en plan for hva lærerne skal bedrive i den svært utfordrende situasjonen vi nå befinner oss i. Hun er også opptatt av å ikke se på fargen på partilogoen, og at politikerne må samle seg om tiltak.

Leirvågs utspill fremstår imidlertid som et rent markeringsutspill. Hvis hun virkelig var opptatt av å vite hvordan bergensskolen takler koronasituasjonen, kunne hun lett ha gjort seg kjent med dette på kommunens nettsider.

Les også Bakgrunn: Marte Leirvåg (H) mener byrådet må gjøre mer for å sikre elever et godt hjemmeskoletilbud

Det er ingen tvil om at lærerne i Bergen har vist en imponerende kreativitet, fleksibilitet og evne til å tenke utenfor vante rammer i denne perioden. Jeg vet også at lærere strekker seg langt utover normal arbeidsdag for at resultatet skal bli best mulig. Telefoner tas, det sendes SMS og det kommuniseres på ulike kanaler, også på kveldstid.

Marte Leirvåg (H) etterlyser klarere retningslinjer for hjemmeundervisning i Bergen. Byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim (Ap), svarer. Foto: BT 30.03.2020 (faksimile)

Straks det ble bestemt at skolene i Bergen skulle stenges, var byrådsavdelingen og Etat for skole i gang med å lage retningslinjer for skolene. Som en del av dette ble det satt ned grupper som skulle se på det pedagogiske innholdet og gi råd til lærere. Etaten er også i daglig kontakt med skolene for å følge opp nasjonale retningslinjer.

Et hovedprinsipp er at alle elever skal få et tilbud om opplæring i hjemmet i den perioden skolene er stengt. Skolene skal tilpasse undervisningen slik at alle elever er i stand til å gjennomføre oppgaver som blir gitt.

Det er sendt ut konkrete forslag om hvordan skoledagen bør organiseres, og det er sendt ut forslag og retningslinjer for hvilke digitale kommunikasjonskanaler som skal benyttes.

Lærere har tilbud om e-læringskurs og har tilgang til digitale plattformer for å få svar på pedagogiske og tekniske spørsmål, og der de kan dele erfaringer og kunnskap.

Les også Utdanningsforbundet svarer: «Umusikalsk av Marte Leirvåg»

Retten til spesialundervisning faller ikke bort ved hjemmeundervisning. Skolene har fått informasjon om hvordan spesialundervisningen skal organiseres og hvordan fremmedspråklige elever skal ivaretas.

Skolene har tett dialog med helsestasjonene, barnevernstjenesten, barne- og familietjenesten, skolehelsetjenesten og Etat for inkludering for å følge spesielt opp de sårbare elevene.

Lærerne og skolelederne er profesjonelle yrkesutøvere. Jeg har ingen intensjon om å detaljstyre hvordan profesjonelle pedagoger skal utføre arbeidet sitt. Jeg er trygg på at alle utfører sine oppgaver på best mulig måte.

Jeg er stolt over å være byråd i en byrådsavdeling der alle strekker seg så langt for at situasjonen skal bli best mulig for de aller viktigste, nemlig barna.