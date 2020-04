Gjenåpning av samfunnet trenger ikke bety katastrofe

Hvem lytter du til? Folkehelseinstituttet eller en Facebook-gruppe?

Barna våre har ikke godt av å leve i isolasjon, skriver Kirlin Bodin. Foto: Privat

Debattinnlegg

Kirlin Bodin Utdannet sykepleier og helsesykepleierstudent ved HVL

Var det Folkehelseinstituttet (FHI), eller en Facebook-gruppe som avgjorde om du sendte barnet ditt i barnehagen mandag denne uken?

Mange barnehager har åpnet igjen, og neste uke åpner småskolen. Mange har vært imot. Flere har hevdet at barna våre blir «prøvekaniner» for gjenåpning av samfunnet, og andre skriver at smitten slett ikke er under kontroll.

Hva den enkelte mener er ikke uviktig, men hvis alle meninger skal høres, får vi aldri en felles retningslinje.

Det er fint at det lages støttegrupper av ulike slag på sosiale medier. Men det er skummelt at de som driver helseopplysning i disse gruppene, ikke er fagpersoner eller har medisinsk kompetanse.

Mange av dem som søker råd, er ikke kritiske til kildene, men støtter seg til majoriteten av gruppens meninger. Det oppleves godt å være med i et fellesskap og få støtte for sine synspunkt.

Under en pågående pandemi er det derimot ikke i sosiale medier, eller blant debattinnlegg på internett vi skal søke etter informasjon og etterspørre meninger. Da må vi forholde oss til anbefalinger fra dem som styrer landet vårt.

De har utdannede, kompetente rådgivere, og anbefalingene er gjennomtenkte. Vi må stole på myndighetene, selv når vi opplever noe som ingen av oss har erfaring med, denne gangen et ny virussykdom som heter covid-19.

Når FHI og regjeringen anbefaler en rolig gjenåpning av samfunnet, er det nettopp dette vi skal forholde oss til. Vi har fortsatt fokus på smittevern, vi skal fortsatt ha god håndhygiene og holde to meters avstand.

Vi skal overholde gjeldende retningslinjer om å unngå store forsamlinger. Du skal ikke besøke besteforeldrene dine, eller søsteren din som er i risikogruppen, men forholde deg til gjeldende anbefalinger om smittevern.

Det samme gjelder barna i barnehagen og elevene i småskolen.

Så hvis alle forholder seg til gjeldende retningslinjer, skal det i en perfekt verden ikke være stor smitterisiko?

Riktignok klarer ikke små barn å forholde seg til å leke med to meters avstand, men om foreldrene har hjemmekontor, eller er nøye med smittevern på jobb, er heller ikke barna nødvendigvis smittebærere.

Vi må ikke automatisk tenke at gjenåpning av samfunnet er en katastrofe, som vil føre til en ny smittebølge. Det kan gå bra!

Sannsynligvis vil smitten overleve i samfunnet vårt frem til det er utviklet en trygg vaksine. Vi har tidligere lest at det kan ta alt fra 12 til 18 måneder.

Vi er forespeilet at vi må leve med smittetiltak i lang tid. Samtidig er det er viktig at samfunnet kommer gradvis i gang igjen, selv med pågående smittetiltak.

Barna våre er fremtiden, vi skal passe på dem, men de har ikke godt av å leve i isolasjon. De savner vennene, omsorgspersoner i skole og barnehage, og de savner lek med jevnaldrende i kjente omgivelser. De savner trygge rammer og forutsigbarheten det å gå i barnehagen og på skolen gir.

Vi oppfordrer de små til å tegne regnbuer og skrive «Alt skal bli bra». Skylder vi dem ikke da å være positive til en gradvis gjenåpning?

Vise barna at alt skal bli bra?