Tar du ikke kontakt, kan vi ikke hjelpe deg

Ikke vær redd for å bli innlagt, om det må til.

Det er lov å være redd for koronaviruset, skriver lege Jana Middelfart Hoff. Hun stoler likevel på kompetansen og tiltakene til helsevesenet. Foto: Privat

Debattinnlegg

Jana Midelfart Hoff Lege Haukeland universitetssjukehus og professor VID

Kjære deg som er redd.

Jeg skjønner at du kan kjenne på redsel. Et virus vi ikke kjenner, sprer seg raskt over hele verden.

En del av de menneskene som får det, blir veldig dårlige og trenger intensiv behandling. Noen kan dø.

På tv-skjermene går det nonstop i «korona-tv», og det flommer hele tiden over av fryktelige bilder fra Spania og Italia, med fortvilt helsepersonell og mange døde.

For å ta det først, jeg er også litt redd.

Jeg har mange mennesker, familie, venner og pasienter som jeg bryr meg om, og er redd for skal bli syke. Jeg vil helst ikke bli alvorlig syk selv, heller, og som lege er jeg redd for en situasjon hvor jeg må ta beslutninger om ikke å gi pasienter behandling de burde ha fått. Fordi ressursene ikke strekker til.

Men jeg har en god venn som heter Øystein, og han er infeksjonslege. Han sier at «dette klarer vi». At tiltakene som nå er satt inn er riktige, og vil gi oss tiden vi trenger. Nødvendig tid for at vi skal klare å behandle dem som blir syke på en god måte, og samtidig klare de andre pasientene.

Øystein er en trygg og god fagperson. Akkurat som mitt spesialområde er sykdommer i hjerne og nervesystem, er nettopp Øystein spesialist på infeksjoner av virus og bakterier.

Jeg stoler på Øystein. Og jeg stoler på kollegene hans, på helsemyndigheter og politisk ledelse.

Så får vi heller ta diskusjonen i ettertid om vi var forberedt nok. Om hvordan vi kan stå bedre rustet og selvforsynt med for eksempel smittevern neste gang, og ha sykehus som ikke er for små.

Det som bekymrer meg mest nå, er deg.

For to uker siden hadde jeg vakt på sykehuset. Det var utrolig travelt. Mange syke mennesker kom inn, ikke minst med akutt hjerneslag. «Tid er hjerne», og det å få bort proppen som hindrer blodstrømmen raskest mulig, er utrolig viktig for å forhindre en blivende hjerneskade.

Dette stod i stor kontrast til vaktene den siste uken, som har vært de roligste i manns minne, med nesten ingen innleggelser. Det bekymrer meg.

Det bekymrer meg også at fastlegene, som tidligere har sprunget beina av seg for å rekke over arbeidsoppgavene sine, forteller at pasientene verken kommer eller tar kontakt.

For jeg tror ikke at folk ikke lenger har føflekker som plutselig begynner å blø, forverring av migrenen sin, eller magesmerter som bare ikke gir seg.

Ifølge tall fra Hjerte- og karregistret får 11.000 nordmenn hjerneslag hvert år, altså cirka 30 hver dag.

At tilnærmet ingen pasienter kommer – verken her i Bergen eller andre steder – betyr ikke at hjerneslag plutselig har sluttet å skje.

Men jeg tror du er redd. Redd for å komme på sykehus eller oppsøke fastlege, fordi du frykter å bli smittet. Redselen gjør at du ikke tar kontakt når du merker at det plutselig ble vanskelig å snakke, eller at den høyre armen ikke kan brukes som i forrige uke.

Eller når du som MS-pasient merker at synet er blitt dårlig på høyre øye, eller andre ting i kroppen som du vet ikke stemmer. Eller bekymringer som er blitt så store at du bare skjelver, og ikke klarer å verken spise eller sove.

Det er lov å være redd. Men redselen må ikke få overskygge det faktum at det kommer en tid etterpå, som du og din familie trenger å være best mulig rustet til. Ting som bare blir neglisjert eller fortrengt, har en tendens til å vokse seg store.

Når det gjelder hjernen din, er det mye vi både kan forebygge og forhindre. Reparasjon i etterkant er det langt verre med. Og på min nevrologiske avdeling, som på alle andre avdelinger, har vi skilt pasienter med nevrologiske sykdommer og pasienter med nevrologisk sykdom og koronavirus, for å unngå smitte.

Jeg ber deg derfor om to ting:

1) Ta kontakt med fastlegen din om noe skjer.

2) Ikke vær redd for å bli innlagt, om det må til.

Vi vil gjøre vårt beste for å gi deg trygg og god behandling. Tar du ikke kontakt, kan vi ikke hjelpe deg – og du gir ikke deg selv den beste sjansen til å komme så godt ut av denne unntakstiden som mulig.