Hvor ble dugnaden av?

Den endte som en typisk dugnad i borettslaget. De som bidrar minst, klager mest.

Publisert Publisert Nå nettopp

Hvis du faktisk ikke bidrar til mer enn ditt egosentriske formål, trenger du verken å klappe i vinduet, eller heie på dem som er med i dugnaden, skriver Monika Lien. Foto: Shutterstock/ NTB Scanpix

Debattinnlegg

Monika Lien Miljøterapeut

Dugnad, sa de. Fellesskap, sa de. Solidaritet, sa de.

Det ble som det pleier på en såkalt dugnad. Mange kom for å bidra. Noen gjemte seg bort fordi de ikke ville delta, eller fordi det ikke passet. Andre forsvant etter hvert.

Men de mest trofaste står løpet ut, så lenge det er behov.

Store ord blir små i handling, spesielt når det drar ut i tid. Enkelte blir rastløse, får aktivitetsabstinenser og behov for å fylle livet med mest mulig, til tross for at det kan få fatale konsekvenser for andre.

Enkelte har ikke tålmodighet til å vente på de trivielle godene i livet. Det er ikke en helsedugnad verdt. Nei, da må man verne om sitt eget. Her må man fylle på. Her må man trene. Her må man leve livet.

At noen bokstavelig talt kjemper for livet, blir ikke alvorlig nok.

Les også Hvem kan dra på hytten i Vestland uten å bryte regjeringens anbefalinger? Her er oversikten.

Som helsepersonell blir jeg både skremt, bekymret og samtidig skuffet over dugnaden alle skulle være med på.

Alle de fine ordene, det gode samholdet, solidariteten – det så jo så fint ut på papiret i begynnelsen. Men etter hvert kom den enkeltes egosentriske, overflatiske behov til overflaten.

For eksempel ble utepilsen viktigere enn at naboen ligger i koma. Ja, satt på spissen, men samtidig ikke, dessverre.

For noen ser korona ser ut til å være glemt, skriver Monika Lien. Foto: PRIVAT

Solen skinner jo. Nå har man ventet lenge, nå må man få leve livet igjen. Mens det spørs om naboen i koma i det hele tatt får leve. Og jeg spør meg selv og nå alle andre:

Er det bare oss helsepersonell og andre i samfunnet som står på, som skal følge retningslinjer til punkt og prikke? Er det vi som skal stå igjen og jobbe på i den såkalte fellesdugnaden, mens resten skal få leve som normalt igjen?

Tror de som ikke følger dugnaden, at alle som kjemper på ikke har et liv utenom jobb? At det ikke er tusenvis som savner sine, men ikke kan møte dem, nettopp fordi de må delta på dugnaden?

Les også Har du hjartetrøbbel? Dette bør du vite om covid-19.

For noen ser korona ser ut til å være glemt. Dagene brukes til shopping, trening og utepils. Er det riktig når mange sliter ræven av seg i dugnaden?

Det er ikke ok å prøve å forebygge smitte i ulike helsevirksomheter, samtidig som andre kjører på som om alt er normalt. Som om det ikke handler om dem.

Det er – for å være helt ærlig – provoserende til de grader. Vi som er helsepersonell, har en haug med restriksjoner å følge, mens noen av dem som klager mest, faktisk er de som er hjemme.

Så sorry, folkens! Det er blitt en typisk dugnad i borettslaget, der de som bidrar minst, faktisk er de som klager mest. Så ikke si at du er med på dugnad, hvis du faktisk ikke bidrar til mer enn ditt egosentriske formål. Da trenger du verken å klappe i vinduet, eller heie på dem som er med i dugnaden.

Å bidra skikkelig i dugnaden selv, to the bitter end, hjelper mer enn all applaus.