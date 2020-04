Norge er i ferd med å bli mer som USA

Samfunnsdebatten hardner til, og meningsmotstandere stemples som løgnere. Jeg har sett hva en slik gift kan gjøre med et samfunn.

Sigurd Grindheim Professor, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved HVL

Er det noen sammenheng mellom partipolitisk tilhørighet og frykten for en bestemt sykdom? Kunne man tenke seg at Høyre-folk var de eneste som ville ha influensavaksine, mens Arbeiderparti-folk mente den var unødvendig?

Slik har situasjonen utviklet seg i USA. Demokrater har tatt koronaviruset langt mer alvorlig enn republikanere. Mange velger å ikke ha tillit til høyt formelt kvalifiserte leger, fordi de går imot partiet de stemmer på.

USA er så delt at landet i realiteten består av (minst) to befolkningsgrupper som gjensidig ser på hverandre som en fiende; en fiende som er farligere enn fremmede makter som står og sikter på landet med atomvåpen.

Når Donald Trump kaller massemediene en fiende av folket, blir halvparten av amerikanerne rystet, men den andre halvparten synes han har sagt noe meget klokt og forstandig. Det amerikanske samfunnet har blitt så polarisert at det ikke lenger finnes noen felles grunn.

Der noen holder seg til fakta, holder andre seg til «alternative fakta». Det noen kaller nyheter, avfeies av andre som «fake news».

På flere og flere områder velger folk hva de vil tro på, avhengig av om informasjonen kommer fra noen de er enige med eller ikke.

Etter å ha bodd nesten 20 år i USA, har jeg nylig flyttet hjem til Norge. Og jeg er glad for å ha kommet tilbake til et samfunn som fortsatt er veldig annerledes enn det jeg opplevde i USA.

Samfunnet vårt er preget av tillit. I en krisesituasjon har vi tillit til at politikerne gjør sitt beste for å fremme hele folkets sikkerhet, uten at partipolitiske hensyn får forrang. Når vi opplever nasjonale kriser her til lands, fører det oss nærmere sammen, ikke lengre fra hverandre.

Samtidig uroer enkelte tendenser meg. For det er flere ting som tyder på at Norge er i ferd med å bli mer som USA. Samfunnsdebatten hardner til.

Meningsmotstandere stemples som løgnere, og som aktører som har en hemmelig plan om å ødelegge det samfunnet vi er glade i. Et av de viktigste nyordene i det norske språk begynner på «snik-».

Valget av Donald Trump til president har mange forklaringer. En av dem er at en broket allianse av kulturkonservative var blitt lei av å bli latterliggjort, belært og ignorert når avgjørelsene skulle tas. I Donald Trump så de en anledning til å hevde seg, og til å styrte den liberale makteliten som hadde tredd sine beslutninger ned over hodet på dem.

En viktig forutsetning for maktovertakelsen er at de tidligere makthaverne blir sett på som en fiende, som må bekjempes for enhver pris. For å holde liv i denne forestillingen er det nødvendig at samfunnsdebatten er så hard som mulig.

Når jeg ser noen som gjør narr av Trump, får jeg derfor lyst til å spørre: Hvorfor hjelper du ham til å bli gjenvalgt?

For det er det de gjør. De bekrefter oppfatningen om at det er mange fiender der ute, fiender som hater det Trumps velgere står for. Og det er denne frykten som driver dem til å stemme på Trump.

Jeg håper ikke slike fiendebilder vil gjøre seg gjeldende her i Norge, og jeg håper ikke det blir umulig for meningsmotstandere å ha en samtale. Jeg ønsker meg et samfunn der det er lov til å diskutere alt, og der minoriteter har anledning til å fremme argumenter for syn nesten ingen deler.

Jeg ønsker å høre fra dem som mener at fellesskapets oppleste sannheter er så gale at de er direkte skadelige. Men jeg blir urolig når jeg får høre at vitenskapelig konsensus er et bedrag, og at meningsmotstandere må avvises uten argumentasjon fordi de er løgnere.

Jeg håper ikke denne giften får infiltrere det norske samfunnet.

Derfor blir jeg urolig når jeg ser at politisk ukorrekte synspunkter avfeies med latterliggjøring. Det er en slik strategi som fører til at synspunktene heller fremmes i lukkede rom; rom som utvikler seg til ekkokamre, der ekstreme meninger får utvikle seg.

Når jeg leser slik latterliggjøring, får jeg lyst til å spørre: Ønsker du deg et samfunn der ytterliggående synspunkter lever sitt eget, isolerte liv? Der de kan vokse seg sterkere og mindre mottakelige for motargumenter?

På den andre siden leser jeg innlegg av dem som representerer en minoritet i samfunnsdebatten. Noen ganger antydes det at meningsmotstandere er motivert av et irrasjonelt hat mot dem som tenker som artikkelforfatteren.

Da får jeg lyst til å spørre: Ønsker du deg virkelig et samfunn preget av en slik grad av mistillit som du gir uttrykk for her?

Ønsker du deg et samfunn der du må sjekke hvilket parti piloten stemmer på før du kan sette deg på et fly? Eller der du må finne ut hvilken ideologi legen har før du våger å ta medisinen du fikk resept på?