Bruk innestemme når dere snakker om koronaviruset

La oss ikke miste besinnelsen.

Nina Skauge mener folk bør oppføre seg fornuftig og ikke overdrive farene ved det nye koronaviruset. Foto: Marita Aarekol

Debattinnlegg

Nina Skauge Bønes

Her om dagen hørte jeg i forbifarten to godt voksne herrer på bussen som diskuterte om de skulle begynne å hamstre. Det gjaldt selvsagt korona-viruset. Hadde lyst til å si at de burde virkelig skynde seg, for butikkene holder på å gå tom for Fjordland. Men jeg besinnet meg.

Saken minnet meg om aids-frykten på 80-tallet. Da var visst eldre damer i Sogn og Fjordane blant de mest engstelige. (Eldre folk i distriktet er sikkert attraktive nok, men der er grenser.) Jeg nevner dette fordi jeg ble slått i bakken av BT sin forside lørdag 29. februar, der Bergens byvåpen er ikledd munnbind.

Foto: Faksimile, Bergens Tidende 29. februar

Jeg lurer på hvor mange gamle som fikk hjerteproblemer av forsiden. Hvor mange som tok gåstolen fatt for å hamstre. Hvor mange foreldre som tvang familien til å vaske hendene enda en gang før frokost. Hvor mange barn som lurte på om det nå var farlig å leke sammen.

Kjære BT, vær så snill å besinne dere. Vi snakker om influensa, ikke svartedauden. Koronaepidemien kommer antakelig til å gå sin gang som alle de foregående: Fugleinfluensaen, svineinfluensaen, mers, sars og zika. Ingen ble så dødelige som fryktet.

Ja, koronaviruset er smittsomt, og vi skal lytte til dere i mediene. Vi skal vaske hender, ikke hoste på hverandre og ikke kysse fremmede folk på gaten. Vi skal kort sagt oppføre oss fornuftig. Men da må dere også gjøre det.

Bruk innestemme når dere snakker til oss.