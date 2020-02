Vi har ingen plass å tøyse, le og flørte!

Ungdom ned i 14-årsalderen ender opp med alkohol eller narkotika for å ha det gøy.

BENKER: De som bygget ut nye boligområder, glemte å bygge benker, parker og tak vi kan sitte under når det regner i Bergen, skriver Helene Grünert. Foto: Privat

Debattinnlegg

Helene Grünert Skoleelev

På fredag var jeg innom den nystartede fritidsklubben på Zinken Hopp skole, hvor 6. og 7.trinn på Søråshøgda skole går. Det var et etterlengtet tiltak som jeg og mange andre satte stor pris på. Vi trenger mange flere steder som dette. Ungdom trenger å ha det gøy i trygge omgivelser med andre ungdommer.

Det er ikke bra for oss å sitte hjemme, men det finnes få andre alternativ. Vi ender opp med å sitte på bybanestopp, henge på kjøpesentre eller vandre rundt gatelangs.

De kule drar på fest, og mange føler et press. Sosiale medier flommer over av bilder både før, under og etter disse festene, og hvem vil vel ikke få mange likes? Det virker ofte som det er den eneste måten vi kan sosialisere oss, og bli akseptert i dagens samfunn. Sånn bør det ikke være!

Det er jo ikke greit at ungdom i 13–14 årsalderen rangler rundt på jakt etter en fest. Vi blir da lette ofre for voksne som kan utnytte oss, eller vi kan komme i annet trøbbel.

Vi drømmer om fritidsklubber, slik som mange av foreldrene våre hadde da de var unge, men i mangelen på dette har det i stedet utviklet seg en ukultur.

Vi vil bare henge, flørte litt, spise popkorn, le og tøyse. For dette er naturlig for oss når hormonene løper løpsk. Gi oss et tak over hodet, gi oss rom, gi oss trygge møteplasser!

Det er viktig for oss ungdom at vi har et trygt sted å være. Hjemme er det trygt, men vi ønsker jo å treffe andre på vår egen alder, uten alkohol og narkotika som en del av bildet.

Vi vil ha en plass for alle, uavhengig av religion. Det var en genial idé med ungdomsklubb på Zinken Hopp, da får man muligheten til å ikke bare være med de fra egen skole, men også bli kjent med andre.

Der kan du spille spill, drive med sport, game eller bare snakke. Unge i Bergen trenger flere steder som klubben ved Zinken Hopp, eller Ung Arena, der unge kan møtes uten fare for rusmidler.

Vi trenger flere ungdomsklubber, både i Fana og de andre bydelene. Jeg håper derfor at relevante aktører som frivilligheten, kommunen, idrettslagene, skolene, foreldre, politiet, og næringslivet handler og ikke bare snakker.

Vi krever handling og trygge omgivelser!

