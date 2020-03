Halalkjøtt kan ikke lages på bekostning av dyrevelferden

Vi bør ikke tillate import av kjøtt som er slaktet på en måte som er ulovlig i Norge.

Chase Alexander Jordal ønsker forbud mot import av kjøtt slaktet på dyrefiendtlig måte. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Debattinnlegg

Chase Alexander Jordal Nylig avtroppet leder i Hordaland Senterungdom og Nestleder i Bergen Sp

I en artikkel i Bondebladet kunne man nylig lese om import av halal- og koscherkjøtt til Norge, fra slakterier hvor avlivingen av dyrene har skjedd på måter som ikke lever opp til norsk standard.

I 2019 ble det importert 29.990 kilo halalkjøtt og 5000 kg koscherkjøtt fra dyr som ikke ble bedøvet, før strupen ble skåret over. For 2020 er importkvoten satt til 30.000 kg, og hele 15.000 kg koscherkjøtt.

Denne importen finner sted på tross av at vi i Norge produserer vårt eget godkjente halalkjøtt. Dette er kjøtt som er slaktet på en måte som ivaretar dyrevelferden, ved at dyrene blir gjort bevisstløse før avliving skjer. Dermed er religiøse tradisjoner og dyrevelferden blitt ivaretatt.

Vi i Hordaland Senterungdom mener at det er svært uheldig at vi i dag tillater import av kjøtt, som er slaktet på en måte som er ulovlig i Norge. Hvorfor skal vi importere en vare som tross alt er ulovlig å produsere her til lands?

Måten denne type avliving gjøres på, ved at dyrene i full bevisst tilstand får strupen skåret over, som ifølge artikkelen til Bondebladet gjerne kan ta flere stikk, er totalt unødvendig når langt mer effektive og dyrevennlige alternativer er mulig. I Norge er heldigvis slike metoder forbudt.

Hordaland Senterungdom ønsker et forbud mot import av kjøtt slaktet på dyrefiendtlig måte.