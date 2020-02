Mange spørsmål er viktigere enn: «Hva veier barnet?»

Oppmerksomhet om vekt, sunn og usunn mat lager flere problemer enn det løser.

Publisert Publisert Nå nettopp

INGEN LØSNING: Ved å gjøre de overvektige barna til en subgruppe, sykeliggjør vi dem, mener Cathrine Nitter. Foto: Borgen Ørn E.

Debattinnlegg

Cathrine Nitter ROS rådgiving om spiseforstyrrelser

Jeg var nylig på en konferanse om fedme, der flere fagfolk, hovedsakelig fra somatikken, var samlet for å diskutere erfaringer om hva som fungerer og ikke i fedmebehandling.

Heldigvis har psykisk helse de siste årene blitt inkludert i konservativ behandling. Men bare så vidt. Det snakkes fortsatt mest om kosthold og fysisk aktivitet, og om hvordan man skal snakke med barnet om «bra og dårlig» mat, overvekt og liknende.

For noen er dette helt prima, men for de fleste kommer denne behandlingen til kort. I flere tilfeller gjør den mer skade enn noe annet.

All forskning viser svært dårlig langtidseffekt av slanking. På denne konferansen fikk vi høre fra en forelder som hadde fått hjelp fra en kommunal instans.

Barnet hadde blitt identifisert som overvektig i en rutinekontroll utført av helsesykepleier på skolen. Dette barnet hadde i tillegg vært utsatt for vektrelatert mobbing og slet mye sosialt.

Når hun var hjemme alene, spiste hun sjokolade i skjul og gjemte papiret, slik at ingen skulle se hva hun hadde spist. Dette barnet skammet seg helt tydelig over sjokoladespisingen.

Les også Fedmetiltak hadde null effekt på seksåringar

Min umiddelbare tanke var at denne unge jenten kanskje bruker mat for å regulere følelser. Uansett tenker jeg at vekten ikke er hennes største problem. Hun trenger hjelp til å få det bedre med seg selv, ikke pekefingerregler om sunn og usunn mat.

Forelderen syntes hjelpen de hadde fått, var helt super. Det tviler jeg ikke på. Jeg tror de fikk mye god informasjon. Mest av alt tror jeg dette handlet om et godt møte med fagfolk som ikke møtte familien med moraliserende øyne og et underliggende budskap om at de hadde feilet som foreldre.

Jeg tror likevel at dette møtet var mer for foreldrene enn datteren. Jeg tror ikke de relasjonelle problemene og den kroppslige misnøyen dette barnet strever med, kan løses med «sunn og usunn» mat.

Det at hun gjemte sjokoladepapiret i frykt for å bli oppdaget, viser også at hun allerede vet litt om hva som er «usunt». Å skamme seg over maten, låse «kosematen» inn i egne skap og snakke med barn om vekt, tror jeg på ingen måte er riktig oppskrift.

FEDME: Det viktigste er at vi lærer oss å se utover vekten og ikke problematiserer vekten mer enn nødvendig, skriver Cathrine Nitter. Foto: PRIVAT

Det er iallfall svært mye som peker på at det er feil vei å gå. 2019 var et rekordår i ROS. Vi besvarte over 9200 rådgivningshenvendelser. 40 % kom fra personer som strever med overspisingsproblematikk.

Historien til den unge jenten er ikke ny. Våre erfaringer – både fra data vi har samlet inn gjennom egne undersøkelser, forskningsprosjekt og mange møter med brukergruppen vår – er at det for de aller fleste starter så tidlig som i barne- og ungdomsskolealder.

Mange forteller om vektrelatert mobbing, at de tidlig ble negativt bevisst på egen kroppsvekt, tidlig slankeatferd og så videre. At omgivelsene, voksne og andre, på en eller annen måte har påpekt barnets vekt, har ført til at man tidlig følte seg «feil», noe som har trigget både overspising og slankeatferd.

Vi kan ikke løse helseutfordringer med ensidig vektfokus. Jeg tror også at vi, ved å gjøre de overvektige barna til en subgruppe, sykeliggjør dem. Familier med normalvektige barn kan være vel så tjent med kompetanse rundt kosthold.

Det viktigste er at vi lærer oss å se utover vekten og ikke problematiserer vekten mer enn nødvendig, når vi ikke bør det. Oppmerksomhet om vekt, sunn og usunn mat lager flere problemer enn det løser. Barn med reelle vektproblemer kan i tillegg ha andre utfordringer.

Hvordan opplever barnet kroppen sin? Synes de relasjoner er vanskelig? Trives de på skolen? De er så mange andre spørsmål som er viktigere å stille.

I noen tilfeller vil det være viktig å også se på de atferdsmessige komponentene, men dette bør ta et mindre fokus i eventuell behandling.

Man får ikke flere venner av å lære mer om hva som er sunt og usunt. Man får heller ikke et bedre forhold til kroppen sin. Tvert imot.