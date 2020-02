Frihet kan være et sjansespill når man er funksjonshemmet

Bergen kan bli best på brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

PERSONLIG ASSISTANSE: Gjennomgangen av BPA er en unik mulighet til å gi frihet og selvstendighet til flere av Bergens innbyggere, skriver Tamarin Varner. Foto: Ivar Kvistum

Debattinnlegg

Tamarin Varner Leder i Norges Handikapforbunds Ungdom

I forrige uke fattet Bergen bystyre et av de viktigste vedtakene i byens likestillingshistorie. Byrådet skal nå ta en fullstendig gjennomgang av hvordan kommunen forvalter BPA-ordningen, og presentere tiltak for å styrke ordningen.

Dette er en unik mulighet til å gi frihet og selvstendighet til flere av Bergens innbyggere.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er ment å gi folk som har et assistansebehov, de samme mulighetene til å bidra og til å delta på lik linje med alle andre.

De av oss som har et assistansebehov, trenger praktisk bistand for å kunne gjøre hverdagslige ting. Kle på seg om morgenen, gå på jobb, delta i frivillighet og gå på kafé med venner. Små og store ting som utgjør selve livet.

Uten BPA, eller med for få innvilgede BPA-timer, blir du forvist til en isolert og passiv hjemmetilværelse. Ettersom det er kommunene som styrer BPA, er frihet et kommunalt sjansespill når du er funksjonshemmet.

Du kan være heldig å bo et sted der forvaltningen forstår BPA, mens andre ikke har peiling.

Altfor mange kommuner tror at BPA er en helsetjeneste. Det betyr at man bare får assistanse til det mest basale – de samme tjenestene som hjemmehjelpen tilbyr. Men BPA er ikke hjemmehjelp.

Det er frihet til å gjøre hva man vil, både i og utenfor hjemmet. Når bystyret i Bergen slår fast at BPA skal være et likestillingsverktøy, er dette en seier for friheten.

Noe av det viktigste ved bystyrets vedtak, er at byrådet skal vurdere dagens praksis med kommunearrest. Kommunearrest betyr en innskrenket rett til å ta med seg assistenten ut av kommunen. I Bergen kan man ikke ta med seg assistenten ut av kommunen i mer enn fem uker i løpet av året.

Det betyr at dersom Erna Solberg hadde hatt et assistansebehov, kunne hun ikke vært statsminister utenfor Bergen kommune mer enn fem uker i løpet av året.

Vi er svært glade for at byrådet nå skal gå gjennom hvordan BPA egentlig fungerer, og det blir spennende å se hvilke tiltak som blir lagt frem for bystyret. Vi kommer til å følge med.

