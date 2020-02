Høyere utdanning bør belønnes bedre

Vi risikerer å miste arbeidskraft vi trenger.

RESSURSER: Mange kaster bort tid på videregående for å kunne omskolere seg. Det er et tap for samfunnet, mener Madeleine Kristiansen. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Madeleine Kristiansen Psykologistudent, Bergen

Det kan være mange grunner til at noen må, eller velger, å omskolere seg.

Noen yrkesgrupper forsvinner fra samfunnet, man kan bli skadet i arbeidet, eller andre årsaker. Er man høyt utdannet og skal omskolere seg, må man gjerne tilbake på videregående skole for å bruke tid og penger på å forbedre fag man i mange yrker ikke vil få bruk for.

Systemet burde heller utdanne flere, og få folk raskere i arbeid.

I dagens system er det karakterene fra videregående skole som teller i størst grad på søknaden til høyere utdanning. Karaktersnittet for å komme inn på høyere utdanning øker naturligvis i takt med at flere ønsker å studere.

Madeleine Kristiansen Foto: Privat

Men skolefag viser lite om hva du kan, eller hvem du er som person. En bachelorgrad er en treårig utdanning, som avsluttes med en større bacheloroppgave.

Jeg mener en bachelorgrad sier mye mer om hva du kan, da dette er et fag du har spesialisert deg i. Videre velger mange å ta master, der man spesialiserer seg enda mer i et fag.

Likevel gir en bachelorgrad kun to poeng i beregningen, og har du to forskjellige bachelorgrader får du kun poeng for den ene. En mastergrad gir ingen ekstrapoeng. Faktisk får du ingen flere poeng etter første fullførte 60 studiepoeng, noe som tilsvarer ett årsstudium.

Mange høyt utdannede mennesker må dermed ta fag de har hatt før, men som de ikke har gode nok karakter i for å komme inn på en ny utdanning. Da vil mange bli nødt til å bruke både et, to og tre år for å oppnå karakterene som kreves.

Slik mister vi store ressurser, for på den tiden kunne samme person allerede rukket å ta en ny utdanning, og kommet seg ut i arbeid i nytt yrke.

Mange av dem som må tilbake på skolebenken har vært i arbeidslivet lenge. De har gjerne mange års arbeidserfaring som kan komme godt med hvis en velger å bytte yrke.

Jeg mener vi må ta med flere faktorer enn karakterer fra videregående i skoleopptaket, og belønne dem med høyere utdanning i mye større grad.

Mennesker som kan være store ressurser i samfunnet vårt må i dag bruke verdifull tid på å slippe inn på skole. Vi trenger dem. Det er ikke mulig å måle alt ut fra hvilke karakter du klarte å oppnå i matematikk og naturfag på videregående skole.

