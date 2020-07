Hvorfor ikke bli i Norge neste sommer også?

Klimaet tåler ikke at du tar igjen de tapte flyturene til neste år, så hva gjør vi nå?

Publisert Publisert Nå nettopp

Josefine Gjerde har vært på togtur i sommer. Hun unngår lange flyreiser og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Foto: Privat

Debattinnlegg

Josefine Gjerde Fylkesleder i Grøn Ungdom Vestland

Trangen til å utforske eksotiske steder i utlandet, kombinert med billige flybilletter, har gjort nordmenn til klimaverstinger. Etter årevis med stadig flere og lengre flyturer, satte koronaen en bråstopp for ferieplanene. Reiseglade nordmenn har i år blitt tvunget til å teste ut saktereising og til å bli kjent med eget land.

Borte er instagramposter fra middelhavsstrender, europeiske storbyer og familieferie i Thailand. I år er det fjellsko på toppen av Preikestolen, sykkelferie med familien, madrasser i baksetet av en Caravelle langs Mørekysten og avislesing på Dovrebanen som fyller instagramfeeden.

Vanligvis konkurrerer nordmenn i verdensklasse i antall flyreiser, både innenlands og utenlands. Det er et resultat av null politisk vilje til å prioritere miljøvennlige transportmidler, som bedre togforbindelser mellom norske storbyer eller nattog til Europa.

Samtidig har vi altfor lenge innbilt oss at lykken ligger på en strand på andre siden av jorden, eller i tingene vi omgir oss med. Vårt økende forbruk, både av flybilletter og ting, har drevet oss mot klodens tålegrense, og snart sier det stopp.

Heldigvis er det vilje i befolkningen til å gjøre store endringer for å redde klimaet. En ny undersøkelse fra Opinion viser at halvparten av nordmenn er villige til å gjennomføre like kraftige tiltak for å løse klimakrise, som de har gjort for korona.

Da er det ikke bare antall flyturer vi må redusere. Bilen må bli stående oftere, shoppingturene må bli færre, og flere av middagene må være kjøttfrie.

Ikke minst trenger vi politikere som gjør det enklere for folk å leve gode liv innenfor klodens tålegrenser. Skal nordmenn feriere med tog etter korona, må det være billigere og mer behagelig enn det er i dag. Samtidig må det bli vanskeligere å velge klimaskadelige reisemåter.

I fjor foreslo Grønn Ungdom en kvote på flyreiser og å avskaffe fossile flyruter mellom de største byene i Norge innen 2030. Det er her vi må legge ambisjonsnivået om vi skal klare å kutte nok utslipp.

Årevis med dårlige prioriteringer og politikere med manglende vilje til å sette klimaet først, har ført til at vi har stått på stedet hvil. I 2021 kan vi stemme klimasinkene ut. Vi vet hvilke tiltak som funker, nå trenger vi bare viljen til å gjennomføre.

Så husk: Det viktigste spørsmålet du kan stille en politiker i neste valg, er hvor dyr hen vil gjøre flybilletten din.