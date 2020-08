Er det berre ungdomane det er synd på?

Etter mitt skjøn er det like synd på oss pensjonistar.

Fadderarrangement for studentar har prega Bergen den siste veka, som her i Nygårdsparken. Innsendaren meiner at ei anna gruppe, dei eldste, fortener like mykje merksemd i pandemien. Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

Andi Hjeltnes Pensjonert lærar

Faddervekene er her. Studentar skal laga seg nettverk til hjelp i studietida.

Men i desse koronatider vil dei styrande redusera fyll og spetakkel. Dette synest studentane er forferdeleg og strittar imot.

Mange meiner det er synd i ungdomen som ikkje har fått utfalda seg på lenge, også helseministeren.

Andi Hjeltnes tykker pandemien råkar dei eldste vel så hardt som dei unge. Foto: Privat

Etter mitt skjøn er det like synd på oss pensjonistar. Me, som måtte finna veg og vener sjølve då me kom til studiestadane, ofte i dei største byane i landet. Dei aller fleste av oss klarte det utan fadrar. Det gjekk bra, utan fadderveke. Svært få av oss reiste heim att eller avslutta studiet.

Ingen av oss hadde høve til å reisa verda rundt før utdanning, slik mange gjer i dag.

Det unner me dei, men etter utdanning og arbeidsliv har mange av oss høve til å ta att det me ikkje kunne gjera i ungdommen. Som pensjonistar har me kunna reisa på ymse vis. Dette året hadde eg gledd meg til ein utanlandstur, men det let seg ikkje gjera til det «raude» landet som freista.

Eg har framleis helse og økonomi til å reisa. Sidan livet har hundre prosent dødelegheit, hastar det å få mest mogeleg ut av åra som er att etter eit langt arbeidsliv og ansvar for born og heim.

Kjem eg til å overleva pandemien? Får eg oppleva den reisa eg så gjerne skulle? Eg vil så gjerne følgja barnebarna lenger.

Det er meg, eit eldre menneske, det er synd på.