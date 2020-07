Fortsatt mye skråsikkerhet fra Emil André Erstad

Jeg lar meg irritere over at han bruker begrepet «mørkemann» slik han gjør, og at han sammenlikner sin egen radikalitet med muslimsk radikalisering.

Det er himmelvid forskjell mellom en islamist som kan være villig til å bruke terror, og en konservativ kristen tenåring, skriver Espen Ottosen. Foto: Paal Audestad

Debattinnlegg

Espen Ottosen Informasjonssjef i Norsk Luthersk Misjonssamband

Emil André Erstads kommentar i BT med tittel «Eg levde stereotypen av kristenkonservativ mørkemann fullt ut» har ført til debatt og fått mye oppmerksomhet.

Jeg synes mye er interessant, tankevekkende og gjenkjennelig. Men samtidig blir jeg litt trist. For denne teksten går inn i et mønster, hvor budskapet synes å være at et farvel til ungdommelig skråsikkerhet, også er et farvel til tradisjonelle kristne standpunkter om frelse og fortapelse, homofili, samliv og abort.

Men det er altså forskjell på å være såkalt konservativ kristen og å være skråsikker og lite lyttende. Det siste skriver Erstad om på en reflektert og fornuftig måte.

Derimot skulle jeg ønske at han skilte tydeligere mellom form (bastant skråsikkerhet) og innhold (ståsted). Slik sett kan man jo spørre om det fortsatt er noe skråsikkert ved teksten. For det jeg leser, er en svært tydelig overbevisning om at modning er å forlate en tradisjonell kristen tankegang.

Slik sett er det også litt fristende å påpeke at Erstad i boken «Hareides fall» (om Krfs retningsvalg), som jeg anmeldte svært positivt i Utsyn, også har noe temmelig skråsikkert ved seg. I boken er Erstad svært, svært sikker på at KrF burde velge å gå til venstre. Forståelsen for andre syn er innimellom noe begrenset.

Selv var jeg også en kristen – og såkalt konservativ – 16-åring. Slik sett liknet jeg på Erstad. Og på sett og vis var jeg nok mer skråsikker enn jeg er nå. Men det betyr ikke at resultatet for meg er blitt et helt annet teologisk ståsted.

Derimot har jeg vært opptatt av å kunne begrunne det jeg står for på en reflektert, kunnskapsbasert måte, og forankret i Bibelen. Og går ikke det an, er det selvsagt nødvendig å endre ståsted!

Uansett har jeg kommet frem til at det går an å være svært negativ til den norske abortloven, uten at man av den grunn er ufølsom i møte med kvinner som er blitt uønsket gravide (og subjektivt har gode grunner for å ville avslutte sitt svangerskap).

Jeg er sikker på at det går an å ha et tradisjonelt kristent syn på ekteskapet, uten å møte homofile med forakt. Og jeg tror det er mulig å tenke at Gud en dag skal holde dom, og at det går an å gå evig fortapt, uten dermed å mene at det er min oppgave å foreta dommen på Guds vegne, og være skråsikker på hvem som er utenfor og innenfor.

Selv lar jeg meg irritere litt over at Erstad bruker begrepet «mørkemann» slik han gjør, og at han sammenlikner sin egen radikalitet med muslimsk radikalisering. Det er tross alt en himmelvid forskjell mellom en islamist som kan være villig til å bruke terror, og en konservativ kristen tenåring.

Så synes jeg etterlysningen etter lavmælte, lyttende samtaler er veldig bra, og jeg elsker avslutningen hans: «Fleire kristne tenåringer treng ein sekulær bestevenn. Og omvendt».

Innlegget ble først publisert på Facebook.