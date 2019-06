Ligg unna veggen min!

Mindre enn 20 minutter siden







UØNSKET: Innsenderen er lei av å få griset til nabolaget sitt ved Danmarks plass med tagging. byoutline Anders Baste Revheim

Anders Baste Revheim Bergen

Vær så snill, ligg unna veggen min! Det er så lett å si at noe er kunst, bare fordi det provoserer.

Trusler provoserer, men jeg vil ikke kalle det kunst. Kald krig provoserer, det er heller ikke kunst. Tagging provoserer, det er ikke kunst.

Du kjøper en billig sprayboks, går forbi en tilfeldig vegg, og etterlater deg en krusedull. Ved neste vegg lager du en krusedull som ikke likner på den forrige.

Du kaller det for din personlige signatur, men hva har du å signere? Veggen er bygget og malt av andre, malingen har du kjøpt ferdig på boks.

Så vennligst ligg unna veggen min.

Hvis du kaller det å markere et revir, ligger du tynt an, for denne «signaturen» er uleselig, og ingen av dine kruseduller likner på hverandre, så det er umulig å si hvor du har vært.

Hunder gjenkjenner andre hunders revir ved at de gjenkjenner lukten, men når det du etterlater ikke er til å kjenne igjen fra sted til sted, har du tapt, så vennligst ligg unna veggen min.

Å bli en anerkjent kunstner krever tid og øvelse, man må gå gjennom en prosess for å klare å uttrykke seg.

Det holder ikke å skrible noe uforståelig på en vegg i ny og ne for å kunne kalle seg kunstner, så vennligst ligg unna veggen min.

Hvis det hadde vært et motiv med innhold eller budskap, eller en tekst skrevet med kalligrafi eller fargerik graffiti, ville jeg vært stolt over at kunstneren valgte akkurat min vegg, men en uforståelig krusedull, sprayet med billig maling fra Biltema, vil jeg ikke akseptere.

Det er hærverk, så vennligst ligg unna veggen min.

Du sa en gang at taggingen din var et budskap, men da jeg spurte til hvem, svarte du «gjengen der borte».

Hvis du har et budskap til dem, så kan du vise deg modig og gå bort og fortelle det ansikt til ansikt, eller tør du ikke?

Send et anonymt brev, da kan de ikke ta deg. Du trenger ikke bruke min vegg for å overføre et budskap, det kan du klare på egen hånd.

Ja vel, du vil vise at du har vært der, men det er andre måter å gjøre det på. Ring til noen og fortell hvor du er, send kort fra stedet du er, ta en selfie og legg det ut på nettet.

Hvis du absolutt har et stort behov for å skrive navnet ditt, så kjøp deg en skriveblokk og en blyant, da kan du samtidig lære deg skjønnskrift, så vennligst ligg unna veggen min.

Publisert 15. juni 2019 07:00

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg