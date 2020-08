Sian må ikkje skjermast frå motstanden

Kva tyder fridomsomgrepet og ytringsfridomen for Bergen kommune?

Ivar Jørdre er provosert over at motdemonstrasjonen mot Sian må finne stad 1,5 kilometer unna. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Ivar Jørdre Medlem i Tilgjengeutvalet i Handikapforbundet Sør-Vest og medlem i Rødt.

Som antirasistisk borgar i Bergen er eg, og mange med meg, djupt skuffa over at Bergen kommune og politiet saman har avslått organisert demonstrasjon og motstand mot Sian-markeringa på Festplassen laurdag 22. august.

Når Sian skal demonstrera på Festplassen, vert altså motdemonstrantane plasserte på Tårnplassen. 1,5 kilometer unna!

Slik har kommunen konkludert etter innspel frå politiet. Då forstår eg det slik at kommunen let seg meir påverke av politiet enn av ytringsfridomen.

«At vi har gitt motdemonstrantene et sted å stå på Tårnplass, er noe vi har gjort tidligere, med suksess», seier Tord Holgernes i Bymiljøetaten i Bergen kommune til Nettavisen.

Suksess for kven, må eg då spørje? For Sian eller kommunen? Ikkje ytringsfridomen i alle fall!

Ein ting eg opplever veldig typisk og samstundes tragisk, er at veldig ofte vert folk som demonstrerer mot eit syn som inneber eit diametralt anna samfunn, likestilte med rasistar som eit tryggleiksproblem. Kva for logikk er dette?

Kva for by vil me ha - den mangfaldige byen, som også er uttala i kommunen sin eigen visjon, eller ein by der mangfaldet vert mindre og rasistiske grupper får stå uimotsagde i byen sine offentlege rom?

Kva tyder fridomsomgrepet og ytringsfridomen for Bergen kommune? Det er vanskeleg å forstå at det vert teke vare på 1,5 kilometer unna dei som vil det totalitært motsette.