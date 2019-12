Make julaften greit igjen!

Tenk så fint det må ha vært i hine hårde dager da folk var fornøyd med strikkelabber til jul.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

JULEGAVER: Det må jo ha vært herlig å kunne gi noen en gave de faktisk hadde bruk for. Uten batterier, apper eller avansert teknologi som går i stykker allerede ved første montering, skriver Karl Morten Bårdsen. Foto: SCANPIX

Debattinnlegg

Karl Morten Bårdsen Bergen

Det er fortsatt sosialt uakseptabelt å gi levende dyr eller pyntegjenstander i gave til jul. Den regelen ligger fast, men utover det så er det kaos. Fullstendig kaos i gavekjøret. Noen har nemlig tatt til orde for at det er greit å gi brukte gaver til jul i år. Antar at det i så fall ikke er gaver som er brukt av gavemottakeren selv. Ikke særlig stas å få sine egne velbrukte tøfler i julegave. Uansett hvor fint de er pakket inn.

En annen ting er at det i år er mange som vil ha kjøttfri julemiddag. Særlig blant ungdommen. Det hadde vært greit nok hvis det var på grunn av klovdyrallergi eller noe, men begrunnelsen er altså et ønske om å redde verden. Kan du tenke deg noe mer provoserende? Hvor går verden når ungdommen hører mer på vitenskapen enn de sinte stemmene i kommentarfeltene?

Og nettopp denne julen har Værvarslinga på Vestlandet varslet at det kan bli så mye som 12 grader rundt julaften. Tenk hvis vi bare kan pushe 8 grader til? Da kan vi ha skikkelig australsk julefeiring der vi går i shorts og hiver noe godt på grillen. Veganerne skulle ikke gått sultne da heller. Grønnsaker på grillen er kjempegodt!

Karl Morten Bårdsen Foto: TRUDE HAUG

Hvem hadde trodd at klimadebatten skulle krasje inn i selveste julaften på den måten? Det er jo nesten sånn at man savner den gamle diskusjonen om man skal ha plasttre eller ekte gran som juletre. Her skal altså generasjonene samles til julefeiring i fred og fordragelighet, men så får man bokstavelig talt klimadebatten servert rett på fatet. Eller pakket inn. Kanskje det ikke blir tid til de vanlige familiekranglene i år? De må kanskje vente til påske?

Når det gjelder gavene, så er det håpløst å komme opp med gode idèer til folk som har alt. Tenk så fint det må ha vært i hine hårde dager da folk var fornøyd med strikkelabber til jul. Det må jo ha vært herlig å kunne gi noen en gave de faktisk hadde bruk for og som de ble glad for. Uten batterier, apper eller avansert teknologi som går i stykker allerede ved første montering.

Rart at ikke staten kan hjelpe oss litt med gaveopplegget. Vi har det jo ganske gjennomregulert rundt forbi her. Du kan for eksempel bryte loven mens du krysser gaten, men når det gjelder gavene er det lovløst. I det minste kunne vel Statsministeren gitt noen føringer på slutten av nyttårstalen. Kanskje av typen «Til neste år lager vi gavene selv, folkens». Det hadde gjort julen helt grei.

Publisert: Publisert 22. desember 2019 18:49

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå