Vi som er i risikogruppene, burde holde oss unna folk

Innsenderen er kritisk til myndighetenes håndtering av koronaepidemien og mener de burde be folk i risikogruppen om å begrense bruk av buss, tog og bybane. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Helge Moe Nordås, Bergen

Yngre mennesker, fra barn til 30 års alder, ser ut til å tåle dette viruset bra, uten å få symptomer utover vanlig influensa. Voksne mellom 30 og 60 år får alvorligere symptomer, men så å si alle overlever. Sykehusene belastes veldig lite av denne gruppen.

Etter min mening er det «strutsepolitikk» når skoler stenger fordi noen få elever har fått påvist smitte. Når disse elevene er erklært friske, så kan vel skolen åpne igjen? Så oppdager man kanskje nye elever med symptomer og skolen stenger på ny.

Med en slik reaksjon risikerer man å stenge skolen over lang tid. Det logisk riktige burde være å ha åpen skole. Elever som blir smittet vil få et influensa-forløp, men ellers er alt som vanlig.

Etter min mening opptrer nå myndigheter, skoleledere og arrangører på en merkelig og ulogisk måte når det gjelder reaksjoner på koronaviruset.

Selv er jeg i risikogruppen med mine snart 74 år. Ifølge tilgjengelig statistikk har mennesker i min gruppe en dødelighet på cirka åtte prosent. Sykehusene vil belastes mye av denne gruppen.

Helge Moe Foto: Privat

Sykehusene har en viss kapasitet til å behandle alvorlige tilfeller, men om alle i risikogruppen (60+) skulle bli syke samtidig, vil så kapasiteten være for liten?

Det logisk riktige vil være å be oss i risikogruppen om å begrense vår bruk av t-baner, busser, trikker, tog og bybaner – og i tillegg begrense besøk på plasser der det er mange mennesker samlet. Da vil vi i risikogruppen smittes i et langsommere tempo, og belastningen for sykehus blir mindre.

Elling Ulvestad, professor og smitteekspert ved Haukeland universitetssjukehus, kommenterer:

Du har mange kloke betraktninger rundt eldre menneskers behov for beskyttelse, og jeg deler mange av dine betraktninger rundt usynkroniserte nedstengninger av viktige samfunnsfunksjoner.

At barn vises oppmerksomhet, selv om de i liten grad befinner seg i risikogruppen, skyldes at de kan være bærere av smitte til utsatte eldre.

De fleste har nå fått med seg at beslutninger knyttet til håndtering av koronaviruspandemien fattes og omgjøres i et rasende tempo, og at medisinske eksperter med ulikt ståsted i behandlerkjeden ser smittesituasjonen helt ulikt med tanke på risiko.

Dette, sammen med et betydelig press fra politiske grupperinger om å gjøre noe, skaper et uklart virkelighetsbilde. Det er derfor ikke så underlig at mange smittehindrende handlinger kan virke både ulogiske og usynkroniserte.

Både helsevesen og helsemyndigheter vil komme til å lære mye av måten vi håndterer denne pandemien på, slik vi også lærte mye av svineinfluensapandemien i 2009.