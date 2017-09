Det er ikke slik at en kan ta på seg en dress, stille på visning med et smil og deretter fakturere kunden flere titusener.

Som eiendomsmeglerstudent på tredje året ved Handelshøyskolen BI i Bergen blir jeg noe fortvilet over de til dels ensidige holdningene enkelte har hva angår eiendomsmeglere. Det kan til tider oppleves som om mange undergraver verdien av å ha en dyktig megler på lag når boligen skal selges.

Nye selg-selv-tjenester har ved å anbefale kundene å droppe megleren, for alvor løftet en debatt om de tradisjonelle etablerte meglerne har en verdi eller ei. En kan i kjølvann av de nye aktørenes markedsføring se og høre flere kommentarer om hvor overbetalt og unødvendig eiendomsmeglerne er.

Derfor vil jeg kort opplyse litt om hva vi faktisk gjør de tre årene på skolen før vi i det hele tatt får kalle oss eiendomsmeglerfullmektig.

Vi studerer særskilt eiendomsrelatert jus for å unngå eiendomstvister, eller for å kunne gi råd ved spørsmål om skatt og bolig. Vi studerer økonomi – mikro og makro – for å forstå det store økonomiske bildet, som igjen bidrar til å kunne forklare og vurdere boligmarkedet hva angår pris, trender og utvikling.

Meglerregnskap og oppgjør, salg og strategi, rene eiendomsmeglerfag med alt fra eierformer til byggetekniske begreper, forhandlingsteknikker som kommer godt med i budrunder, i tillegg til andre valgfag som for eksempel pris og produktstrategi eller markedsføring på sosiale medier.

Tre år med intens trening og skolering til å ta del og gi råd i et av verdens mest avanserte eiendomsmarkeder. Det hele skal utføres i praksis i to etterfølgende år som eiendomsmeglerfullmektig, der en blir fulgt opp av en erfaren, ansvarlig megler. Først etter dette, fem år fra en startet utdanningen sin, kan en kalle seg eiendomsmegler.

Mange elever har også utplasseringer og starter det praktiske arbeidet tidlig i utdanningsløpet, som gjør dem nokså erfarne tidlig i karrieren. Det tøffe arbeidsmarkedet fører også til at mange av meglerstudentene jobber mye med å øke sin egen kompetanse på egen hånd i form av egenutdanning. For ikke å nevne kravet til kursing og skolering i ettertid for å holde kvaliteten av arbeidet på topp.

Dette er langt ifra et forsøk på å få noen til å velge verken det ene eller det andre med tanke på å selge selv eller bruke megler, det må hver og en på egen hånd ta opp til vurdering. Poenget er at det per i dag ser ut til å være en uheldig tro hos enkelte at eiendomsmeglere ikke er fagmenn med særskilt kompetanse som kvalifiserer dem til å holde på med nøyaktig det de holder på med, nemlig å selge boliger.

Det er ikke slik at en kan ta på seg en dress, stille på visning med et smil og deretter fakturere kunden flere titusener. Man må ha noe å komme med, og det har dem som har fulgt med i timen. Derfor er det jo særdeles bra at en kan innhente så mange tilbud en vil, og forhøre seg med aktuelle kandidater før en tildeler oppdraget til den en mener passer best til jobben, gjerne med hensyn til lokalkunnskap og kjemi.

Innovasjon og teknologi er viktig, og kan forenkle en hel del av prosessen, men en må ikke undervurdere de menneskelige relasjonene og følelsene som er forbundet med omsetning av det som for majoriteten er deres mest verdifulle eiendel. Det er ikke snakk om å selge en gammel bil eller farmors slitte sofa, det er snakk om hjem til flere millioner kroner – så hvorfor skal en la være å bruke en fagperson med ekspertise?

Selv trekker jeg også på smilebåndet når jeg ser de morsomme reklamene for selg-selv-tjenestene, hvor de viser overdrevne stereotypiske meglere. Det er viktig å ikke ta seg selv for høytidelig. Jeg forstår at enkelte velger å selge boligen sin selv, men det blir feil å avskrive meglere som pent kledde idioter uten verdi eller kompetanse av den grunn.