Over hundre teknologiselskaper som spesialiserer seg på å utvikle robotteknologi og kunstig intelligens, såkalte AI-selskaper, krever nå at FN forbyr utviklingen av drapsroboter.

Drapsroboter skiller seg markant fra dagens militære droner, som er pilotdrevne. Den store forskjellen er at drapsrobotene selv kan identifisere og ta avgjørelsen om å angripe et mål. Uten meningsfull menneskelig kontroll.

Vi har ikke lang tid til å handle, advarer selskapene. For når Pandoras eske først er åpnet, vil den være vanskelig å lukke. De ser allerede starten på et nytt våpenkappløp. Til sammen sysselsetter selskapene titusenvis av forskere, robo-teknologer og ingeniører fra 26 land.

Som teknologiutviklere føler de et spesielt ansvar for å slå alarm. Autonom målutvelgelse er her og kan distribueres snart, advarer de. Nå krever de rask handling av FNs konvensjon mot inhumane våpen (CCW) for å forby utviklingen av drapsroboter.

Dette er ikke første gangen eksperter innen kunstig intelligens advarer FN. Allerede i 2015 sendte over tusen AI-eksperter og robotforskere, deriblant Steven Hawking, Noam Chomsky, Steve Wozniak og Elon Musk inn et åpent brev til FN for å sette en stopper for utviklingen av drapsroboter.

Krigens spilleregler kan aldri overlates til en maskin, advarte de.

Brevet har nå over 20.000 undertegnede.

Ekspertene står ikke alene. Hundrevis av forskere, etikere, filosofer, advokater, militært personell og en lang rekke tidligere mottakere av Nobels fredspris (erkebiskop Desmond Tutu, Judy Williams, Lech Wales, Muhammad Yunus, Frederik William de Klerk, Oscar Arias Sánchez, Tawakkol Karman og José Ramos-Hortafor, for å nevne noen) krever et forbud mot drapsrobotene.

De står sammen med Kampanjen for å stoppe drapsrobotene, som har frontet et forbud siden 2012.

Selskapene frykter nå for fremtidens krigføring. Drapsroboter vil kunne ta avgjørelser om liv og død raskere enn mennesker vil kunne fatte, advarer de. Konflikt vil utspille seg på en skala større enn vi noensinne har sett tidligere.

Særlig frykter selskapene at teknologien vil oppføre seg på uønskede måter, eller «hackes» og slippes løs over uskyldige befolkninger.

Oljefondets etikkråd deler selskapenes bekymring. Allerede i 2014 sendte etikkrådets leder Johan H. Andresen ut en bekymringsmelding. Drapsrobotene vil kunne bli verre enn atomvåpen ettersom de vil kunne operere som enslige ulver, eller i store svermer, sa Andresen til NRK i november. Nå er han bekymret for at det plutselig vil dukke opp selskaper i fondets portefølje som er delaktige i utviklingen.

Vi vet at de store statene har egne utviklingsprogrammer, advarer Andresen. Utviklingen går nå så fort at internasjonale konvensjoner ikke henger med.

Drapsrobotene representerer et brudd på humanitærretten langt utover bruddene vi har sett til nå, advarer Andresen.

Nå frykter han for fremtidens generasjoner. CCW har nå ingen tid å miste, for når drapsrobotene først utvikles så vil det bli veldig vanskelig å kontrollere bruken av dem, konkluderer Andresen.

Etter tre år med uformelle ekspertmøter holdt CCW sitt første møte med Group of Governmental Experts (GGE) i november 2017. Der kan statene endelig fremforhandle et forbud mot drapsroboter. 87 av 125 medlemsstater var til stede på fjorårets møte. Det vil si at 70 prosent av statene i CCW tok seg tid og råd til å sende delegasjoner av diplomater og eksperter en hel uke til Genève. Til nå har 22 stater gått inn for et forbud. Det er 25 prosent av de fremmøtte statene (18 prosent av alle statene i CCW). I spiss står Bevegelsen av alliansefrie stater (NAM-bevegelsen). NAM-bevegelsen (tidligere G-77) består av 120 stater, altså nærmere 2/3 av FNs medlemmer.

De kritiserer USA og Russland for å være låst i en «kald-krig»-tankegang, og frykter nå et nytt irrasjonelt våpenkappløp.

Etter fire år med møter tok Norges statsrepresentanter kun til orde en gang under fjorårets GGE-møte. Da informerte de CCW om at Norge fortsatt er i prosessen med å samle inn informasjon om drapsrobotene.

Dette ble slått hardt ned på av NAM-bevegelsen og av Kampanjen for å stoppe drapsrobotene. Kritikken fra fredsprisvinner Jody Williams var soleklar: «Lytt til ekspertene og dra en linje». Hun kritiserer Norges passive holdning til utviklingen av drapsrobotene.

Med tilstrekkelig politisk vilje kan CCW fremforhandle et forbud mot drapsroboter innen 2019, sa Williams.

Fredslaget er den norske partneren i Kampanjen for å stoppe drapsrobotene, og fungerer som talsperson for kampanjen i Norge.

Fredslaget mener at Norge bør innta en pådrivende rolle i dette arbeidet og stille seg sammen med de 22 statene som allerede har gått inn for et preventivt forbud mot utvikling og bruk av denne typen våpen.

I likhet med Kampanjen står Fredslaget klare som støtte til Norge i prosessen for å forby utviklingen av drapsrobotene.