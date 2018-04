Vindkraften vi bygger ut de neste årene vil kutte 20 prosent av de samlede, norske utslippene av klimagasser.

I en serie artikler har BT, Aftenbladet og Adressa rettet et kritisk blikk mot vindkraftutbyggingen. Fokuset har vært på de negative konsekvensene. Man har hoppet over at norsk vindkraft kutter utslipp og bidrar til å avslutte Europas avhengighet av kullkraft.

Vi i norsk vindkraft tåler godt å bli sett i kortene. Samtidig er vi nødt til å understreke den grove feilen i påstanden om at norsk vindkraft ikke kutter utslipp av skadelige klimagasser.

Det har rast en voldsom debatt om norsk deltakelse i EUs tredje energimarkedspakke, Acer. Det norske kraftsystemet er knyttet til våre naboland gjennom utenlandskabler. Derfra går strømnettet som en åre igjennom Europa. Dette har tjent oss svært godt de siste 50 årene.

Vi er en del av det europeiske kraftsystemet. Det betyr at når vi produserer vindkraft, blir det produsert tilsvarende mindre kullkraft.

Omstillingen til fornybar kraftproduksjon foregår ved at vind, sol og vann presser ut skitten kullkraft i sanntid. Strøm kan ikke legges på lager.

To prinsipper er spesielt viktige her: Fornybare kraftkilder som vind og sol vil alltid produsere når det blåser eller solen skinner. I tillegg er det den dyreste produksjonen som både setter prisen og blir svingproduksjon – altså det kraftverket som slås av eller på avhengig av om det er bruk for det eller ikke. I Europa er det i stor grad gass- og kullkraft som er svingproduksjon.

For hver eneste MWh (tusen kWh) norsk vindkraft som produseres, blir det produsert én MWh mindre gass- eller kullkraft et annet sted i det europeiske kraftsystemet.

Det fører til lavere utslipp, men også at fossile kraftverk stenger ned: Her hjemme har gasskraftverket på Kårstø stengt.

Noen av oss synes dette er flott.

Vi i Norge har Europas beste vindressurser, og norsk vindkraft er nå den billigste formen for ny kraftproduksjon i hele Europa. Vi kommer til å bygge ut omtrent ti TWh norsk vindkraft de neste årene. Det får dramatiske konsekvenser for de europeiske utslippene av klimagasser.

Én MWh kullkraft, i et livsløpsperspektiv, slipper ut rundt ett tonn CO₂. Én MWh vindkraft, i et livsløpsperspektiv, slipper ut rundt 8-20 kilo CO₂. Tallene er hentet fra FNs klimapanels rapport om fornybar energi.

Våre ti TWh vindkraft vil kutte ti millioner tonn CO₂ i året. Det tilsvarer 20 prosent av de samlede, norske utslippene av klimagasser. Denne delen av historien mener vi BT og de andre avisene er sine lesere skyldige.

Vindkraften vi skal bygge de neste årene skaper også over ti milliarder kroner i nasjonal verdiskapning. Det skapes arbeidsplasser over hele landet.

Samtidig bidrar norsk vindkraft til enorme utslippskutt, og vil være et viktig bidrag til å nå målet om et fornybart Europa.