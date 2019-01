Dette er viktigere enn rekkefølgen på en bystyreliste i Bergen.

Nominasjonen i Arbeiderpartiet preger avisspaltene for tiden. Det pågår en debatt om hvem av oss som skal stå på de to første plassene på Arbeiderpartiets liste. Sammen med KrF og Venstre har Arbeiderpartiet klart å rydde opp i kommuneøkonomien. Samtidig som vi har prioritert det aller viktigste, som handler om å sette klima og miljø, eldre, barn og unge høyest på prioriteringslisten. Dette er tross alt viktigere enn rekkefølgen på en bystyreliste i Bergen, og vi gleder oss til valgkamp og valgseier.

En rettferdig by er en god by, og en god oppvekst er det viktigste middelet for å sikre at Bergen oppleves som en rettferdig by. Vi går derfor til valg på en oppvekstgaranti for alle barn som vokser opp i Bergen. Vårt løfte er å gi alle barn barnehageplass der de bor, gratis SFO til de minste, et godt kultur- og idrettstilbud uansett størrelse på lommeboken og en mobbefri oppvekst. En god oppvekst varer livet ut, og derfor må vi starte med de minste.

Bergen skal også være en god by å bli gammel i. Stadig flere eldre lever lenger, og vi må legge til rette for at disse skal kunne leve aktive og gode liv. Vi er ikke enige med dem som beskriver den såkalte eldrebølgen som noe skummelt eller faretruende. Den eldre garde representerer enorme ressurser i byen vår. Samtidig skal vi sikre et trygt og godt tilbud til alle eldre, den dagen de har behov for helsehjelp. I dag opplever mange eldre og pårørende hvor krevende det kan være å vente på en fast sykehjemsplass eller et tilstrekkelig avlastningstilbud. Det skyldes at det kun ble bygget 31 flere sykehjemsplasser under 12 år med Høyre-byråd i Bergen. De neste årene bygger vi tre nye sykehjem, og utvider to. Fordi alle eldre i byen vår fortjener en trygg sykehjemsplass dersom de har behov for det.

Et trygt og ordnet arbeidsliv er et gode for hele samfunnet. I inneværende periode har byrådet opprettet en bemanningssentral for vikarer i Bergen kommune, med hele og faste stillinger. Denne ordningen vil vi utvide i kommende periode slik at barn, unge og eldre som mottar tjenester fra kommunen får færre personer å forholde seg til. På den måten kan vi også rekruttere flere lærlinger og sikre de dyktige fagarbeiderne i kommunen vår ordentlige lønns-, arbeids- og pensjonsforhold. Høyre gjør det motsatte, og ønsker skandaleombruste Orange Helse hjertelig velkommen tilbake i hjemmesykepleien.

Tallene for 2017 viste at byluften var renere enn på 15 år. Samtidig har klimagassutslippene endelig begynt å gå ned, som følge av politiske prioriteringer i Bergen og i resten av verden. Den livsnødvendige dugnaden innebærer at vi i Bergen må bygge ut landstrøm til cruiseskipene og bygge Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane. For å lykkes i kampen mot klimaendringene, må vi gjøre det enklere for folk å velge miljøvennlig i hverdagen. Arbeiderpartiet har derfor sikret nesten 600 flere bussavganger i bergensområdet og lavere priser på buss og bane.

Bergen blir bedre når vi drar lasset sammen. Med Arbeiderpartiet i førersetet blir Bergen en mer miljøvennlig og rettferdig by.