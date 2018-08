Amanda Bahl sparker nedover på folk flest.

BTs restaurantanmelder Amanda Bahl har vært på besøk hos Dr. Wiesener og anmeldt sin opplevelse av stedet som svært negativ (BT Magasinet 04.08.18). Siden samboeren min er ansvarlig for maten som lages på Dr. Wiesener, har jeg blitt godt kjent med stedet og gjestene. At Bahl har hatt en dårlig opplevelse av mat, service og interiør på Dr. Wiesener, er helt greit. Problemet med Bahls anmeldelse av Dr. Wiesener er at det ikke bare er de som driver stedet som blir kritisert, men også de som bruker det.

Bahl legger vekt på gjestenes oppførsel som en viktig faktor i den negative opplevelsen hennes. Hun skriver at gjestene er for berusede og ikke oppfører seg på do, og at hun har sett noen som sitter og sover. Hun påpeker viktigheten av å skjerme barn fra gjestene på Dr. Wiesener. Det kan høres ut som om hun antyder at hun helst ikke ville møtt de menneskene hun har møtt på Wiesener. Dette er særlig trist siden Dr. Wiesener har hatt som mål å være et åpent og inkluderende sted hvor alle er velkomne uansett hva som står på likningsattesten og hva de har med i bagasjen.

Klientellet på Wiesener er kanskje derfor mer mangfoldig enn på andre steder. Noen drikker kanskje for mye til feil tid på dagen. En del av gjestene hadde nok ikke følt seg velkomne på noen av de stedene hvor Amanda Bahl har gode opplevelser. Jeg anser det som en kvalitet for byen at det finnes et sted hvor alle kan komme som de er.

Det virker det også som om gjestene på Wiesener setter pris på. Stamgjestene på Wiesener kommer fra alle samfunnssjikt. De er uføretrygdede, arbeidsløse, arbeidere, håndverkere, studenter, kunstnere, lærere, leger og advokater. De spiser og drikker sammen, og alle er velkomne. Mange velger til og med å arrangere sine bursdager, bryllup, dåp, konfirmasjoner og begravelser der.

Konseptet til Dr. Wiesener handler ikke om eksklusiv mat, det handler om inkludering og gode matopplevelser for flere. For dem som spiser og drikker til vanlig på Dr. Wiesener, ser ikke konseptet ut til å være så veldig problematisk å forstå.

Odd Mehus (arkiv)

Bahl mener at Dr. Wiesener ikke er helsebringende. Da har hun kanskje glemt å tenke på at sosial isolering fører til sykdom. At vi har restauranter og barer som også er gode møtesteder i Bergen, har en samfunnsfunksjon utover det å tilby delikate restaurantopplevelser. Dr. Wiesener har prøvd å levere sitt bidrag til et inkluderende uteliv gjennom sin virksomhet.

Jeg kan ikke se hva Bahls implisitte kritikk av dem som tar barna sine med på Wiesener, de som spiser middag på Wiesener, og de som drikker på Wiesener bidrar med til noen. Å sparke nedover på folk flest er ikke noen særlig forfinet form for kritikk. En slik matkritikk går forbi grensene til matsnobberi til å bli både smakløs og hjerteløs, og jeg lurer på om det er slike ekskluderende holdninger BT ønsker å fremme i sin dekning av mat- og restaurantkultur.

Hvis ikke Amanda Bahl klarer å spise og skrive med hjertet, så ser jeg heller ingen grunn til at hun skal dele ut hjerter.

