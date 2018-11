DEBATT: Alt er feil med politiets narkoaksjoner.

Norsk politi bryter loven. Nå sist under et «informasjonsmøte» på Flora vidaregåande skule, hvor 14 politifolk med to politihunder benyttet anledningen til å drive søk i fellesområdene. Tilfeldig utvalgte elever fikk skapene sine ransaket. Hundene markerte på to elever, uten at politiet fant stoff på dem. Dette førte til at politiet gjorde søk hjemme hos guttene, hvor man fant «brukerutstyr». Selv justisministeren mener at politiets metoder var et brudd på loven, kunne vi nylig lese i BT.

Justisdepartementet og Riksadvokaten har bedt politiet om å slutte med denne typen aksjoner, uten at politiet bryr seg. Det er ille nok at denne typen fordekte aksjoner fratar skoleelevene rettighetene som gjelder i vanlige etterforskninger, det verste er at denne typen lovstridige aksjoner som oftest bare gjør vondt verre.

Bjørn Erik Larsen

Rusmiddelavhengighet starter ikke med hasj. Heller ikke med alkohol eller sigaretter, for den saks skyld. Rusmiddelavhengighet starter med utenforskap og ensomhet. Unge som ikke mestrer skole eller det sosiale samspillet i venneflokken, og som ikke tar del i arbeidslivet, er i høyrisikosonen for å få rusproblemer. De opplever at de ikke klarer å møte samfunnets forventninger til dem – det eneste stedet hvor de passer inn, er i miljøer hvor uregulerte rusmidler er mer utbredt.

Når politiet gjennomfører vilkårlige aksjoner rettet mot skoler, kan de være med på å forsterke årsakene til rusmiddelbruken. Enkeltelever henges ut og stemples, slik at alle på skolen kan få vite hvem det er som har problemer. Elever som aldri ville brukt narkotika får sikkert en skrekk i livet, men for dem som allerede er på vei ut på skråplanet er denne typen aksjoner lite annet enn en ekstra dytt på veien.

Tiden renner ut for politiet. Mens resten av samfunnet for lengst har forstått at straff er en lite egnet medisin for rusproblemer, tviholder politiet på sine dårlige og skadelige metoder. Med den kommende rusreformen vil heldigvis helsevesenet overta ansvaret for rusfeltet. Da slipper vi forhåpentligvis flere slike episoder, hvor politiets mislykkede krig mot narkotika potensielt skaper flere som havner utenfor.