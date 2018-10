Jeg har full forståelse for situasjonen sjakklærer Ole Valaker beskriver. Han skal selvsagt kompenseres for det arbeidet han gjør.

I BT den 30. september skriver sjakklærer Ole Valaker om aktivitetstilbudet i SFO i Bergens-skolen. Valaker er en dyktig sjakklærer og frivillig ildsjel som ønsker å bidra med sin kompetanse inn i skolene våre. Dette er vi veldig glade for, setter stor pris på, og vi anerkjenner også det viktige tilbudet han tilbyr byens barn og unge.

En av byrådets grunnpilarer er at vi skal utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Et av verktøyene er å ha en kvalitativt god og inkluderende skole og SFO med et likeverdig tilbud til alle barn og unge. Derfor har vi satset på en ny moderasjonsordning i SFO, som betyr at en del familier får gratis eller betaler redusert pris. For meg som byråd er det veldig viktig at hver enkelt families økonomi ikke skal definere hvorvidt barna kan delta i SFO eller ikke.

Faksimile: BT

SFO skal ikke bare være for alle, men også ha høy kvalitet. I rammeplanen for SFO i Bergens-skolen sier vi derfor for eksempel at alle skal ha et måltid, og alle skal aktiviteter for barna. Disse skal være varierte, og skal blant annet inneholde fysisk aktivitet. Mange SFO er så heldige at de har ansatte som har kompetanse eller interesse for blant annet dans, drama, forming eller data som de kan ta i bruk. Dette kan igjen gi gode aktivitetstilbud til barna våre, men det innebærer også at ikke alle SFO-ene i Bergen har nøyaktig det samme tilbudet.

Noen SFO leier inn eksterne aktører til å gjennomføre aktiviteter, mens andre inngår samarbeid med lokale lag og foreninger som kan tilby diverse aktiviteter i SFO-tiden. SFO-ene våre kan med andre ord også leie inn den kompetansen de eventuelt behøver. Slike aktiviteter skal alltid betales av SFO og skolen, og aldri gjennom egenandeler og foreldrebetaling. Ingen av skolene våre skal ha egenandeler på kurstilbud.

Dersom foreldre må betale for at barna skal kunne delta på aktiviteter, vil det bidra til å øke forskjeller, og det er en utvikling vi ikke ønsker. Tvert imot. Vi bør alle være opptatt av at alle barn i byen vår fortjener og skal ha samme muligheter uavhengig av hvor de bor og av deres bakgrunn. Jeg har troen på gode lokale løsninger som rektor og de ansatte kommer frem til i fellesskap på sin SFO om hvilke aktiviteter som skal tilbys. Dette ansvaret og denne tilliten mener jeg det er viktig at skolene selv skal få ha.

Samtidig er det også viktig å påpeke at det ikke er i orden at Valaker opplever å bli bedt om å utføre sine tjenester gratis. Jeg har full forståelse for hans reaksjon, og anerkjenner den vanskelige situasjonen han da havner i. Valaker er en dyktig og engasjert sjakklærer, som innehar en kompetanse jeg er trygg på at vil bli benyttet videre i SFO-ene våre som ønsker dette. Dersom han gjør det, skal han selvsagt, som alle andre, kompenseres for det arbeidet han gjør.