Det er lys i enden av Engebøtunnelen.

Forrige fredag kom det gledelige nyheter for oss som ønsker at man skal finne andre alternativer enn fjord/sjødeponering av avfallsmassene for gruvedrift i Engebøfjellet.

Selskapet Artic Mineral Resources (AMR) lanserte planer for utvinning av granat, uten dagbrudd og uten avfallsdeponering i Førdefjorden. Fem av grunneierne på Engebøfjellet har startet selskapet og sitter på rettighetene til å utvinne mineralet. Dette har satt Nordic Mining (NOM) i forsvarsmodus, og de har i en pressemelding og artikler i Firda kalt det nye selskapet useriøst og uærlige.

Nyheten kom som manna fra himmelen for alle som tenker at man skal finne alternativer til dagens løyve. Vi har innsett at prestisjen i prosjektet har ligget dypt hos forkjemperne både lokalt og i regjering. Samtidig vet vi at den sittende regjeringen takket være Venstres inntreden i sin plattform har tatt inn at ingen nye løyver som inkluderer sjø/fjord-deponering vil bli godkjent. Til og med for forkjemperne for den opprinnelige planen for gruvedrift må det jo nå være mulig å endre mening. Man får et lokalt forankret selskap som skal drive prosjektet, man unngår konfliktene rundt dagbrudd og fjorddeponi, og større verdier vil bli igjen i lokalsamfunnet.

Her håper jeg regjeringen vil ta grep og redde fjorden.

Hegnar.no gikk mandag ut med en advarsel mot to aksjer etter drastiske børsfall. Nordic Mining sin aksjeverdi har dalt med nesten 20 prosent på få dager etter at det alternative selskapet AMR kom frem i lyset.

At NOM kaller konkurrentene useriøse og uærlige, ser jeg på som et forsøk på diskreditering og svartmaling av et reelt og bedre alternativ for en bærekraftig utnyttelse av mineraler. NOM har presentert reduserte tall for både arbeidsplasser, driftstid, lønnsomhet og masser som skal deponeres. Ingen av disse tallene kan vi forholde oss til. NOM har fått løyve basert på sin søknad, de har ikke kommet med en revidert søknad der tallene er justert.

Fremdeles gjelder tallene som vil fylle fjorden med et lag på 170 meter slam og kjemikalier. 11 tonn i minuttet, hver time, hver dag, hvert år i 50 år!

Heldigvis kom AMR på banen med et alternativ som sørger for at de mest konfliktfylte og miljøfarlige delene av gruvedrift i Engebø forsvinner.

Det er lys i enden av Engebøtunnelen.