Det er naivt å tro at guider er ufeilbarlige og at ytterligere regulering vil «løse problemet».

I BT 19. april spør presidenten i Norske Tindevegledere (Nortind), Leif Inge Magnussen, om fjellet plutselig er blitt farlig. Med bakgrunn i vinterens skredulykker hevder Magnussen at: «Turister trenger bedre vern mot useriøse guider i fjellet, som uten sertifisering eller nok trening ukritisk tilbyr sine tjenester.»

Dette kobles til at Nortind står parat til å bøte på problemet, men at forbundet mangler offentlig støtte til sin utdanning. Magnussen gjør problemet til en overordnet politisk sak ved å vise til at situasjonen truer allemannsretten og ved å henvende seg til næringsministeren.

Siden 1982 har Nortinds medlemskap i det internasjonale guideforbundet IFMGA nærmest forpliktet Nortind å jobbe for monopolstatus for sine guider, slik IFMGA har monopol på fjellføring i andre land. Av det følger at en fransk IFMGA-guide i norske fjell eksempelvis ikke hører til blant de «useriøse guidene», i Magnussens øyne.

IFMGA-guider har utvilsomt solid kompetanse, men det er naivt å tro at de er ufeilbarlige og at ytterligere regulering nødvendigvis vil «løse problemet». Økt fjellturisme og «kommersiell utnyttelse av allemannsretten» kan absolutt være en utfordring for forvaltningen av allemannsretten.

Men hvordan eventuelle krav om IFMGA-sertifisering av guider skal kunne bøte på denne utfordringen, er uvisst. Allemannsretten sikrer jo nettopp retten til fri ferdsel, mens økt regulering begrenser denne retten.

Når Magnussen, som president i et fagforbund og leder av Senter for beredskap og integrert krisehåndtering ved Høgskolen i Sørøst-Norge, peker på et samfunnsproblem, bør man ikke minst kunne forvente at problemet har en forankring i en tilnærmet objektiv virkelighetsbeskrivelse.

I innlegget i BT nevnes tre skredhendelser som eksempler. De fleste som leser dette vil trolig anta at eksemplene har med saken å gjøre. Ved nærmere ettersyn ser hendelsene med forbehold ut til å være to kameratgjenger på tur og et fransk følge med IFMGA-guide.

I Norge har vi allerede et lovverk som stiller krav om at tilbydere av «forbrukstjenester», også innenfor friluftslivet, skal benytte personell med nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner. Ulykkesstatistikken tyder på at norske tilbydere håndterer dette på en tilfredsstillende måte. Yrkesutøvere med nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner utdannes, i allemannsrettens ånd, innenfor en rekke utdanningsinstitusjoner i Norge i dag.

Dersom bransjen trenger ytterligere regulering bør det initieres på grunnlag av faktiske forhold og ikke på grunnlag av en grupperings forgodtbefinnende.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.