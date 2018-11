DEBATT: Hvorfor ikke bruke den ferdigbygde, brede og vedlikeholdsfrie «motorveien» som ligger der helt gratis?

I løpet av de neste 10-15 årene er veinettet rundt Bergen og blant annet kapasiteten på Askøybroen beregnet til å være sprengt, dersom man ikke setter inn spesielle tiltak. Også Bybanen er allerede tungt belastet. Utfordringen er kjempestor, så hvorfor ikke bruke den ferdigbygde, kjempebrede og vedlikeholdsfrie «motorveien» som ligger der gratis tilgjengelig?

Løsningen ligger i et båtnettverk etter liknende prinsipper som undergrunnsbanenettverket i større byer som for eksempel London og Paris. Båtene skal kunne transportere deg sikkert og forutsigbart fra og til ulike sentrale steder i bergensområdet - like raskt eller raskere enn med egen bil.

På kartet ovenfor er ca. 20 båter knyttet sammen 14 steder i bergensområdet. De gule sirklene er «sentralstasjoner», der båtene møtes og folk velger overgang til der de skal. Nettverket kan bygges gradvis ut etter behov, som nye industristeder eller boligområder.

I dag har vi noen få hurtigbåter som alle ser ut til å komme og gå samtidig til Vågen, og hver båt går kun til ett sted. Den mest trafikkerte strekningen er mellom Kleppestø (Askøy) og Bergen med avganger hver halvtime.

Med båtnettverket vi foreslår, kan vi ha avganger hvert femte eller tiende minutt. Du kan for eksempel komme deg fra Tertnes til Flesland på under en time, eller fra Erdal (Askøy) til Biskopshavn (Norges Handelshøyskole) på ca. 20 minutter, eller fra Ågotnes til Vågen på ca. 40 minutter. Og det er null køkjøring.

I dag har vi teknologi på plass for å operere med forurensningsfrie elektriske båter, enten basert bare på batterier, eller hybrider av batteri og hydrogen.

Ved å bygge og operere et slikt nettverk vi her foreslår, løser vi ikke bare våre prekære transportproblemer. Det vil også danne grunnlag for nasjonal og internasjonal eksport av kompetanse og teknologi.

Men blir ikke dette veldig kostbart?

Tja, ser vi litt stort på det. Hvis hver båt koster 50 millioner kroner, vil 20 båter koste én milliard. De fire-fem flytende «sentralstasjonene» vil nok bli kostbare, men la oss anta at disse også totalt koster én milliard.

Stasjonene kan ha restauranter på toppen, som også vil fungere som venterom dersom det skulle oppstå problemer med en båt eller forsinkelser ved ekstrem sjøgang.

I tillegg kommer tilrettelegging av alle kaiterminalene, inkludert forbedring av veier og parkeringsplasser. Noen steder kan det kanskje være aktuelt med kombinert flytende parkeringshus og kaiterminal.

Hvis vi putter på en milliard til dette, er vi oppe i tre milliarder i rene investeringskostnader. Til sammenligning har vil det nye bro- og veisambandet til Sotra er beregnet til 10–15 milliarder.

Men hva med driftsutgifter? Det vil avhenge mye av kravene til besetningen på båtene, men førerløse båter bør være mulig å få til. I dag testes jo førerløse biler og busser i sterkt trafikkerte områder.