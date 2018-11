Leder for Sentrumsforeningen, Steinar Kristoffersen, er med rette bekymret for utviklingen i sentrum, med nedgang i handelen og butikker som må stenge.

Det er vel til liten trøst, men slik er det i mange byer i Norge. På reise til Bodø for et par uker siden med hurtigruteskipet «Lofoten» fikk vi under middagen mellom Ålesund og Molde selskap av to hyggelige tyskere til bords. De bemerket hvor øde og folketomt det var i sentrum av Ålesund, som ellers er en vakker by.

Det har sine naturlige grunner. Utenfor Ålesund er det bygget et gigantisk kjøpesenter, som trekker til seg kundene som tidligere gjorde Ålesund til en livlig by.

Slik er det med byer og tettsteder over hele landet. Ta turen til Leirvik sentrum på Stord og se om det er mye folk ute og farter. Nei, de er på Heiane, et par kilometer utenfor sentrum. Der er det flere varehus som tømmer Leirvik sentrum for folk.

Utviklingen gjør våre byer og tettsteder kjedeligere og mindre livlig. Hovedansvaret er det politikerne som må påta seg, som uten tanke for hvordan det skal gå med sentrumshandelen, tillater det ene kjøpesenteret større enn det andre utenfor sentrum.

Det skal ryggrad til for å bremse veksten av kjøpesentre, som ressurssterke utbyggere står bak. Et tydelig eksempel på manglende ryggrad er tillatelsen til utbygging av Horisont i Åsane, et kjøpesenter det overhodet ikke var behov for, og som er med og kveler sentrumshandelen. Og Lagunen fortsetter å ese ut, som om den ikke var stor nok fra før.

Eneste måten å rette opp i fadesene på, er som Steinar Kristoffersen påpeker, å få i gang boligbygging, som bidrar til økt og mangfoldig befolkning, inkludert barnefamilier i sentrale Bergen. Samtidig må kollektivtrafikken forbedres, kombinert med muligheten for å kjøre bil for dem som trenger det.