Kjære deg som la igjen en plastpose med hundebæsj på Montana. Jeg har selv opplevd at en av hundene mine har gjort sitt fornødne på vei til fjellet, og det var ikke en spesielt hyggelig opplevelse å ha med en pose bæsj på turen.

Jeg kan dog anbefale dobbel pose, da dette tar det meste av lukten.

Det beste er egentlig å la bæsjen ligge au natural, dersom alternativet ditt er å plukke den i en pose og la være å kaste den i bosset. En ren bæsj vil regne vekk innen kort tid. Du kan eventuelt legge en stein oppå den slik at man unngår at noen tråkker på den, den vil komposteres naturlig under steinen også. Men en plastpose med bæsj vil ikke forsvinne.

Du og jeg vil mest sannsynlig komposteres før posen din med bæsj gjør det.

Man skulle tro at i dagens moderne og opplyste samfunn så hadde man sluttet å legge fra seg plastposer med bæsj på fjellet. Og andre steder for den saks skyld. Det var en tid veldig populært å knyte posene i trær – en trend jeg aldri har forstått meg på.

Uansett, en plastpose med bæsj hører hjemme i bosset. Ikke i naturen. Kan vi alle være enige om det?

Og til deg som la fra deg posen med bæsj på den lille stien opp mot Landåsfjellet fra Montana – kanskje du skulle ta den med på vei ned igjen eller kanskje du bare ikke tenkte deg om der og da, men vet du hva?

Jeg tok den for deg, jeg.

Vi kan alle gjøre en feil, men prøv å unngå plastpose med bæsj med naturen. Det gjør ingen godt.