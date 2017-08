Det er flott at mange ønskjer å oppleve norsk natur, men vi må tilretteleggje slik at vi ikkje øydelegg naturen og opplevingane der.

John Fredrik Wallace er i BT 15.8. bekymra for korleis vi skal handtere ei aukande turisme i fjellheimen. Dette er ein aktuell og viktig debatt som Den Norske Turistforening (DNT) er engasjert i. Vi ønskjer ikkje ei utvikling som er øydeleggjande for fjellnaturen, og difor samarbeider vi med ei rekkje aktørar på dette feltet for å ivareta naturgrunnlaget vårt.

For første gong har norsk reiselivsnæring og frivillige medlemsorganisasjonar som DNT og Norges Naturvernforbund, gått saman om eit veikart for eit bærekraftig reiseliv. Veikartet vart presentert som eit innspel til regjeringa no 15.8. under Arendalsuka 2017.

DNT arbeider for eit enkelt, aktivt, allsidig og naturvennleg friluftsliv, og for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Påverknader på norsk fjellnatur og særskilde naturverdiar gjeld fleire tema. DNT arbeider med naturvernspørsmål som spenner frå friluftsliv, naturmangfald, klimainnsats, ivaretaking av kulturlandskapet, arealbruk, spørsmål om motorferdsel, energiverksemd til reiseliv.

Det er flott at både nordmenn og internasjonale turistar ønskjer å oppleve norsk natur, men vi må tilretteleggje slik at vi ikkje øydelegg naturen og opplevingane der. Fjell og utmark er som utgangspunkt opent for alle, og dermed vert det viktig med tiltak for trygg og sikker ferdsel. I åra som kjem blir samarbeidet mellom nasjonale myndigheiter, reiseliv, grunneigarar, lokalsamfunn, kommune og dei frivillige natur- og friluftslivorganisasjonane viktig for å sikre ein berekraftig bruk av fjellnaturen.

DNTs landsmøte juni 2017 vedtok ein resolusjon for å ta vare på naturarven og innsats for eit natur- og miljøvennleg reiseliv. DNT ønskjer også ei auka satsing på «Nasjonale turstier» for å håndtere aukande turiststrømmer til naturbaserte reisemål.

Øydelegg vi naturen, så mister vi også grunnlaget for framtidas naturopplevingar. Vi vil forsikre Wallace om at vi arbeider på lag for å ivareta vår felles naturarv.